Jetzt wirklich? Adele und Rich Paul sollen verlobt sein!

Bereits seit Monaten wird spekuliert, ob Adele (36) und ihr Freund Rich Paul (42) bereits verheiratet sein sollen. Doch alles Humbug! Wie nun eine sichere Quelle gegenüber The Sun bestätigt, hat sich das Paar vor einer Woche verlobt. Laut dem Insider habe die Sängerin direkt "Ja" gesagt. Via FaceTime soll die "Make You Feel My Love"-Interpretin all ihren Freunden und der Familie die frohe Botschaft verkündet haben. "Rich plante den Antrag in ihrer Heimatstadt und schenkte ihr einen unglaublichen vierkarätigen Diamantring", plaudert der Informant weiter aus und fügt hinzu: "Sie feierten mit Champagner im Chiltern Firehouse."

Doch woher kamen dann nur die ganzen Spekulationen um eine bereits stattgefundene Hochzeit? Viele Fans vermuteten, dass die beiden schon unter der Haube sind, weil Adele ihren Rich auf Konzerten öfter als "Ehemann" bezeichnete. "Adele findet es witzig, dass die Fans meinen, sie seien bereits verheiratet. Es war ein Insider-Witz", erklärt die Quelle. Zu der Verlobung haben sich bisher aber weder die Grammy-Gewinnerin noch der Sportagent geäußert.

Für Adele wäre es aber nicht die erste Ehe. Von 2018 bis 2021 war die Musikerin mit dem Unternehmer Simon Konecki (50) verheiratet. Aus ihrer Ehe stammt der gemeinsame Sohn Angelo. Nach der Trennung begann sie, den dreifachen Vater Rich zu daten. Im Jahr 2022 sollen sie eine riesige Villa in Beverly Hills gekauft und dort ihr gemeinsames Liebesnest aufgebaut haben.

Rich Paul und Adele

Adele, Sängerin

