Nach einem Jahr in Haft: Alfons Schuhbeck hat erneut Ärger!

Das Drama rund um Alfons Schuhbeck (75) geht weiter! Der TV-Koch selbst sitzt schon seit August vergangenen Jahres im Gefängnis – verurteilt wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Ärgerlich genug, jetzt scheint der Münchner aber auch noch die Wut seines ehemaligen Kammerjägers auf sich gezogen zu haben. Im Gespräch mit Bild behauptet Wolfgang Weber, Alfons schulde ihm noch eine Menge Geld. Nun habe der 54-jährige Schädlingsbekämpfer aber selbst eine Rechnung erhalten: Laut Schuhbecks Insolvenzverwalter solle der Kammerjäger 16.000 Euro an den Sternekoch zurückzahlen!

"Dass er unsere Rechnungen teilweise nicht bezahlt hat – es geht um rund 30.000 Euro – und der Insolvenzverwalter jetzt auch noch Geld zurückfordert, ist für mich schon sehr schwer zu verstehen", echauffiert sich der Unternehmer. Sowohl er als auch seine Mitarbeiter seien sehr verärgert darüber. Laut dem Magazin soll es in dem Schreiben von Alfons Insolvenzverwalter geheißen haben, dass die Forderungen an Alfons' Firmen ab Mitte 2017 unrechtmäßig gewesen wären. Der Besitzer der Schädlingsfirma sei schockiert: "Ich konnte doch in keiner Weise ahnen, dass die Firmen von Herrn Schuhbeck bereits ab 2017 bis zur Insolvenz 2021 angeblich zahlungsunfähig waren." Fassungslos fügt er hinzu: "Wie auch? Ich bin ja kein Hellseher!"

Die Anschuldigungen gegen den Münchner Gastronom scheinen einfach nicht abzureißen. Erst vergangenen Monat berichtete unter anderem der Münchner Merkur darüber, dass die aktuelle Haftstrafe des Kochbuchautors eventuell sogar noch verlängert werde. Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft München derzeit wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfen gegen den Unternehmer.

Alfons Schuhbeck im November 2022

Alfons Schuhbeck, Koch

