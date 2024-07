Superselten: Hier zeigt Sofía Vergara ihren Justin im Netz!

Sofía Vergara (52) und Justin Saliman daten sich seit vergangenem Oktober. Mit ihrem Liebesleben halten sich die Schauspielerin und der Orthopäde ziemlich bedeckt. Nun macht die Filmproduzentin aber offenbar eine Ausnahme und gewährt private Einblicke in ihren gemeinsamen Italien-Urlaub. In einer Bilderreihe auf Instagram teilt sie einen Schnappschuss ihres Liebsten. Darauf ist zu sehen, wie Justin total entspannt in die Kamera lächelt. Dem Beitrag fügt Sofía schlichtweg ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Dass die 52-Jährige solch persönliche Eindrücke teilt, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. Das Liebesglück scheinen ihr viele Follower von ganzem Herzen zu gönnen. "Sehr hübscher Mann, ich freue mich für dich, Sofía!", "Ihr seht gut zusammen aus" oder "Das ist ein echtes Upgrade", lauten nur einige der positiven Nachrichten in der Kommentarspalte.

Zuvor ging Sofía fast zehn Jahre mit dem Schauspieler Joe Manganiello (47) durchs Leben. An Weihnachten 2014 verlobten sich die beiden, im November 2015 folgte dann die große Hochzeit in Palm Beach, Florida. Ihre Liebe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen Sommer reichten Sofía und Joe die Scheidung ein.

Instagram / sofiavergara Justin Saliman im Juli 2024

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

