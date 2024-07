Sofía Vergara genießt romantisches Sushi-Date mit Justin

Vor rund einem Jahr gaben Sofía Vergara (51) und Ex-Mann Joe Manganiello (47) ihr Ehe-Aus bekannt. Nur kurze Zeit später wurde der Modern Family-Star an der Seite von Orthopäde Justin Saliman gesichtet. Nun werden die Schauspielerin und der Arzt bei einem gemeinsamen Essen in Beverly Hills fotografiert. Das Paar ließ es sich in einem Sushi-Restaurant ordentlich schmecken und machte anschließend noch einen Abstecher in die Apotheke. Das zeigen Fotos, die People vorliegen.

Für den romantischen Abend zu zweit schmissen sich Sofía und Justin ordentlich in Schale. Der Mediziner entschied sich für eine klassische dunkelblaue Jeans und ein schlichtes schwarzes Poloshirt. Seine Partnerin strahlte in einem gelben, bodenlangen Kleid. Dazu kombinierte sie eine weiße Handtasche sowie weiße Sneaker. Bisher gehören öffentliche Pärchenauftritte eher zur Seltenheit. Das erste Mal, dass sich Sofía und Justin gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten, war im Februar dieses Jahres. Die 51-Jährige veröffentlichte einen Schnappschuss von sich, ihrem Liebsten und Freunden auf Instagram und schrieb damals dazu: "Super-Bowl-Party bei den Nachbarn."

Erst vor wenigen Wochen berichtete ein Informant, wie ernst die Beziehung zwischen Sofía und Justin wirklich ist. Demnach sollen die beiden eine tolle Zeit zusammen haben und die Gesellschaft des jeweils anderen sehr genießen. "Justin liebt Sofías Enthusiasmus, ihren Charakter, ihren Sinn für Humor und ihre harte Arbeit", verriet der Tippgeber gegenüber Entertainment Tonight und fügte hinzu: "Sie lieben es, lustige Dinnerabende zu haben und eine natürliche Chemie zu spüren, egal ob sie nur zu zweit ausgehen oder mit Freunden zusammen sind."

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara mit Justin Saliman und Freunden

Getty Images Sofia Vergara, "America's Got Talent"-Jurorin

