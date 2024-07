Chance verpasst? Mit ihm hätte Katie Price gerne was gehabt

Katie Price (46) hat eine recht lange Liste an verflossenen Lovern. Laut einem Insider, der mit The Sun gesprochen hat, steht ein besonderer Mann aus dem Leben des ehemaligen Models auf der offiziellen Liste allerdings gar nicht drauf. Die Rede ist von dem olympischen Dressurtrainer Andrew Gould. In den späten 90ern und frühen 2000ern haben er und Katie zusammengearbeitet, da die mehrfache Mama sich selbst am Pferdesport ausprobiert hatte. Wie der Informant nun erzählt, habe sich Katie allerdings damals mehr vorstellen können. "Sie scherzt immer noch, dass Andrew der 'Entkommene' ist - sie war in ihn verknallt und sie standen sich sehr nahe, auch wenn nichts passierte, da beide zu der Zeit verheiratet waren", heißt es.

Während der Freundschaft zwischen Katie und Andrew war das ehemalige Boxenluder mit Peter Andre (51) verheiratet. Als das Paar sich 2009 scheiden ließ, soll Andrew einen großen Teil der Schuld dafür abbekommen haben. Deswegen wurden der Reittrainer und seine damalige Ehefrau Polly viel mehr ins Rampenlicht gezogen, als sie eigentlich wollten. Wie das Magazin weiter berichtet, hatte Polly damals ein kryptisches Statement herausgegeben. Darin hatte sie gemeint: "Ich bin nicht glücklich darüber, mich in Katies Leben eingemischt zu haben. Und ich bin auch nicht glücklich, dass es nun dazu gekommen ist. Katie war eine Kundin von mir und meinem Mann und dabei hätte es bleiben sollen. Ich bin mir sicher, dass noch mehr Geschichten veröffentlicht werden, und ich bin verärgert, dass der Fokus nun auf uns gelegt wird."

Der letzte Mann in Katies Leben war Carl Woods (35), mit dem sie über drei Jahre lang eine On-off-Beziehung geführt hatte. Die beiden waren sogar verlobt gewesen, doch bevor es zur Hochzeit kommen konnte, trennten sie sich Ende 2023. Die Gründe dafür sind nicht ganz eindeutig, doch dass die Britin den Reality-TV-Star betrogen hat, soll eine Rolle gespielt haben. In Nachrichten, die dem Magazin zugespielt wurden, gibt Katie sogar zu, mit einem ehemaligen Fußballspieler "betrunkenen Sex" gehabt zu haben, an den sie sich "nicht mehr erinnern kann". "Ich kann es nicht abstreiten, es ist meine Schuld. Es tut mir leid, ich werde dich immer lieben", schrieb sie weiter.

