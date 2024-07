Kaley Cuocos Tochter Matilda besucht sie erstmals am Set

Kaley Cuoco (38) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt! Die beliebte Schauspielerin teilt auf Instagram eine Reihe herzerwärmender Fotos, die sie zusammen mit ihrer 15 Monate alten Tochter Matilda am Set zeigen. Die ehemalige The Big Bang Theory-Darstellerin schreibt, dass es ein besonderer Moment für sie war. "Wenn dein kleines Mädchen dich das erste Mal bei der Arbeit besucht, verdient das einen dauerhaften Post", kommentiert die Beauty ihre Bilderreihe.

Ist mit diesen Aufnahmen etwa schon der Karriereweg der kleinen Matilda geebnet? Mama Kaley hat da wohl große Pläne, wie sie in ihrem Beitrag weiter schreibt: "Vielleicht wird sie dieses Bild in 20 Jahren teilen, wenn sie in der 'Late Show' auftritt." Die Fans der Schauspielerin feiern den Insta-Beitrag und fluten ihn mit herzlichen Kommentaren. "Sie ist die ganze Zeit am Strahlen! Das ist so goldig", "So eine Süße" oder "Das ist so süß und so schön wie ihre Mama", kommentieren unter anderem drei Follower.

Matilda erblickte im April 2023 das Licht der Welt und machte Kaley und ihren Partner Tom Pelphrey (41) zu stolzen Eltern. Nach ihren ersten gescheiterten Ehen mit Ryan Sweeting (37) und Karl Cook (33) hat sie in Tom ihre große Liebe gefunden. Seit 2022 gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben. Doch läuten bei den beiden vielleicht schon bald die Hochzeitsglocken?

Bereits vor zwei Monaten machten Gerüchte die Runde, als auf Instagram behauptet wurde, die Schauspielerin sei möglicherweise verlobt oder sogar verheiratet. Fans schauten genau hin und bemerkten einen verdächtigen Ring an Kaleys linker Hand funkeln. Damals kommentierte ein Follower begeistert: "Liebe es! Sieht aus, als hättest du ihr einen Ring angesteckt." Doch trotz vieler Spekulationen bestätigte das Paar bisher nichts.

Obwohl sich Kaley und Tom zu den Vermutungen nicht äußerten, zeigten beide öffentlich ihre tiefe Zuneigung zueinander. Tom ließ seine Follower wissen, wie "dankbar" er für seine kleine Familie sei, und auch Kaley teilte regelmäßig emotionale Beiträge. Viele Fans sind deshalb davon überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die beiden offiziell ihre Liebe besiegeln.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tom Pelphrey und Matilda im April 2024

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

