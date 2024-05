Treten Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bald vor den Traualtar?

Es ist kein Geheimnis, dass Kaley Cuoco und Tom Pelphrey völlig verrückt nacheinander sind. Anfang 2022 begannen die beiden, zu daten und schon im März vergangenen Jahres erblickte ihr gemeinsames Töchterchen Matilda das Licht der Welt. Jetzt bemerken Fans ein verdächtiges Detail auf den neuesten Beiträgen des Paares auf Instagram. Nach dem Memorial-Day-Wochenende postet Tom einige Fotos, die den Followern einen Einblick in die Feierlichkeiten der kleinen Familie geben. "Dankbar", schreibt der "Ozark"-Star mit einem Emoji mit betenden Händen unter die Bilderreihe. Bei einem Schnappschuss werden die Fans jedoch stutzig: Die The Big Bang Theory-Darstellerin trägt einen Diamantring an ihrer linken Hand.

Auf einem anderen Bild, das Kaley auch auf ihrem eigenen Social-Media-Profil teilt, ist zusätzlich zu dem Klunker noch ein weiterer Ring zu erkennen. Die Fans sind begeistert und spekulieren bereits, ob es sich dabei sogar schon um einen Ehering handeln könnte. "Liebe es! Sieht aus, als hättest du ihr einen Ring angesteckt. Niedlichste Promi-Familie", freut sich ein Follower. Ein anderer geht noch einen Schritt weiter und gratuliert den beiden mit den Worten: "Ihr habt geheiratet ... Ich spekuliere auf diese Schönheit an ihrer linken Hand und da ist ein Bandring. Herzlichen Glückwunsch! Wenn nicht, dann trotzdem herzlichen Glückwunsch." Offiziell bestätigt haben Kaley und Tom die Gerüchte bisher noch nicht.

Sollte an den Verlobungsgerüchten etwas dran sein, wäre es für den 41-Jährigen seine erste Hochzeit. Kaley hingegen würde zum dritten Mal vor den Traualtar treten. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting (36) von 2013 bis 2016 war die Schauspielerin mit Karl Cook (33) verheiratet. Nach drei gemeinsamen Jahren trennte sie sich von dem professionellen Reiter, nur wenige Monate später folgte die Scheidung.

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrer Familie im Mai 2024

Denkt ihr, dass Kaley und Tom verlobt sind? Ja! Ich freue mich so für die beiden. Sie sind ein tolles Paar. Nee. Ich glaube, das hätten sie offiziell mit ihren Followern geteilt. Ergebnis anzeigen



