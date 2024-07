Katie Price' Ex Carl warnt ihren neuen Liebhaber vor Untreue

Katie Price (46) schwebt aktuell auf Wolke sieben. In ihrem neuen Partner JJ Slater hat die TV-Bekanntheit offenbar ihre wahre Liebe gefunden. Ihr Ex-Verlobter Carl Woods (35) warnt den "Married at First Sight"-Teilnehmer nun ausdrücklich vor seiner Verflossenen. Im Interview mit The Sun gibt Carl dem Neuen seiner Ex nun einen gut gemeinten Rat: "Ich hoffe, sie ist mit ihrem Freund [JJ] glücklich. Ich wünsche ihm viel Glück, denn er braucht es, glaubt mir. Er hat im Moment die rosarote Brille auf. Er hat keine Ahnung, was hier passiert. So ist das nun mal."

Katie und Carl führten jahrelang eine On-off-Beziehung, die Ende vergangenen Jahres schlussendlich ein Ende fand. Die 46-Jährige bezichtigte ihren Ex-Partner in ihrem Buch "This is Me" der Untreue, der daraufhin genau das Gleiche über Katie behauptete. Letztere räumte schlussendlich auch ein: Ja, es stimmt. "Ich kann es nicht abstreiten, es ist meine Schuld. Es tut mir leid, ich werde dich immer lieben", heißt es in Nachrichten, die dem Magazin vorliegen. Am Ausrutscher seiner einstigen Freundin hatte der 35-Jährige ordentlich zu knabbern, wie er zugibt: "Man fängt an, sich selbst zu hassen. Ich konnte niemandem davon erzählen, weil ich so dumm aussah. Ich konnte weder mit meinen Freunden noch mit meiner Familie darüber reden, mit niemandem. Also fängt man an, sich selbst zu hassen."

In ihrer neuen Beziehung könnte Katie nun einiges besser machen. Mit JJ geht die fünffache Mutter bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Die beiden sind sogar schon so weit, dass sie einander ihre Familienmitglieder vorgestellt haben, wie die Britin in einem vorherigen Gespräch mit demselben Newsportal erzählte: "Ich habe seine Familie kennengelernt und auch alle meine Kinder haben JJ kennengelernt." Und das mit vollem Erfolg: Katies Kinder haben bereits die Zustimmung für den neuen Freund an Mamas Seite gegeben.

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

