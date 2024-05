Was hält Katie Price' Familie von ihrem Partner JJ Slater?

Katie Price (46) ist bis über beide Ohren verliebt! Die Reality-TV-Bekanntheit und der "Married at First Sight"-Teilnehmer John Joe Slater sind seit einigen Monaten liiert. Obwohl ihre Beziehung noch ziemlich frisch ist, haben sie bereits einen großen Schritt in ihrer Beziehung gewagt, wie sie gegenüber The Sun verrät. "Ich habe seine Familie kennengelernt und auch alle meine Kinder haben JJ kennengelernt", erzählt sie im Gespräch. Und wie kommt der Realitystar bei der Familie der Britin an? "Alle sagen, wie ruhig, sanft und vernünftig er ist. Die Zustimmung der Familie zu haben, ist das Beste", berichtet Katie.

Zwischen Katie und JJ liegen ungefähr 14 Jahre: Doch der Altersunterschied stellt offenbar kein Problem für die Familie der Brünetten dar. "Wisst ihr, was seltsam ist? In der Beziehung meiner Mutter und meines Vaters, ist mein Vater jünger [...]. Das muss in unserer Familie liegen", witzelt der "Loose Women"-Star. Mit ihrem Scherz trifft die 46-Jährige wohl tatsächlich ins Schwarze. Auch ihr Sohn datet derzeit eine fünf Jahre ältere Frau – und bestätigt damit Katies These.

Ende Februar dieses Jahres machte Katie die Beziehung mit JJ mit einem Post auf Instagram offiziell. Unter den gemeinsamen Schnappschuss schrieb sie: "Man sagt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, das Unerwartete ist passiert. Das Schicksal!" Doch wie sie im Interview mit dem Newsportal verriet, sind die beiden eigentlich schon viel länger ein Paar: "Wir sind jetzt seit fast sechs Monaten zusammen. Die meiste Zeit davon haben wir uns versteckt."

