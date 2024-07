Kate Price gesteht: Sie hat Ex-Verlobten Carl Woods betrogen

Katie Price (46) und Carl Woods (35) führten über drei Jahre lang eine On-off-Beziehung. Und wie ihr Ex-Freund jetzt preisgibt, soll das Model ihn rund ein Jahr vor ihrer endgültigen Trennung Ende 2023 betrogen haben. In Nachrichten, die The Sun vorliegen, gibt sie zu, "betrunkenen Sex" mit einem ehemaligen englischen Nationalspieler gehabt zu haben, an den sie sich nicht erinnern könne. "Ich kann es nicht abstreiten, es ist meine Schuld. Es tut mir leid, ich werde dich immer lieben", heißt es weiter. Der Realitystar antwortete darauf, "am Boden zerstört" zu sein.

Im Gespräch mit dem Newsportal enthüllt Carl, welche Auswirkungen Katies Untreue auf ihn hatte. "Man fängt an, sich selbst zu hassen. Ich konnte niemandem davon erzählen, weil ich so dumm aussah. Ich konnte weder mit meinen Freunden noch mit meiner Familie darüber reden, mit niemandem", erklärt Carl. Das ehemalige Boxenluder habe ihn jedoch "am Haken" gehabt. "Ich habe mich unsterblich in sie verliebt und sie hat getan, was sie wollte", führt er weiter aus.

Carl erklärt außerdem den Grund, weshalb er die Taten seiner Ex-Partnerin nun aufdeckt: In Katies neuen Memoiren "This Is Me" beschuldigt sie ihn des Betrugs – und das habe er nicht auf sich sitzen lassen wollen. "Sie hat eine narzisstische Persönlichkeit, das ist einfach so. [...] Ich werde nicht untergehen, als wäre ich der Bösewicht", betont er. Und die 46-Jährige? Die lässt von einem Vertreter mitteilen, glücklich zu sein und ihre vergangenen Beziehungen nicht kommentieren zu wollen. Trotzdem soll sie Carl angeblich Anfang des Jahres noch Nachrichten geschrieben haben – hinter dem Rücken ihres neuen Partners JJ Slater, wie der 35-Jährige auf Instagram verriet.

Instagram / carljwoods Carl Woods, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

