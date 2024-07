Kevin Hart versteht Tom Bradys Bedenken wegen seines Roasts!

Vor wenigen Monaten wurde "The Greatest Roast of All Time" ausgestrahlt – eine Netflix-Liveshow, in der Witze auf Kosten von Tom Brady (46) gemacht wurden. Kurz danach gab der ehemalige Footballspieler zu, die Sendung zu bereuen – und bekommt dafür jetzt Verständnis von Kevin Hart (45), der ebenfalls Teil des Comedy-Events war. "Ich kann Tom verstehen und sehe, was er meint, und dass er einfach die Idee der Familie und die damit verbundenen Gespräche schützen will", erklärt er im Interview mit Bleacher Report.

Der Comedian ist aber auch der Überzeugung, dass der Ex von Gisele Bündchen (44) nicht die ganze Sendung bereue, sondern eher die Art und Weise, wie er an sie herangegangen war. "Ich glaube, er will damit sagen: 'Ich hätte es ein wenig anders angehen können oder ein Gespräch vor der Show führen können, wie: Leute, lasst uns dies tun, aber lasst uns diese Themen nicht anfassen'", führt Kevin weiter aus. Es sei eine Lektion, aus der Tom lernen könne – und er selber ziehe auch etwas daraus. "Wenn ich also in Zukunft bei einem Roast mitmache und derjenige etwas Verrücktes nicht will, dann ist nur ein Gespräch im Voraus nötig", betont er.

Im Podcast "Pivot" erklärte Tom, dass er die Witze eigentlich als lustig empfunden hatte, dies jedoch nicht mehr der Fall war, als er merkte, dass es sich auf seine Kinder auswirkt. "Das ist der härteste Teil dieses bittersüßen Aspekts, wenn du etwas tust, das in die eine Richtung gehen soll und du dann plötzlich feststellst, dass du es nicht noch mal tun willst, weil es die Menschen beeinträchtigt, die dir am wichtigsten sind", stellte er klar.

Getty Images Kevin Hart, Comedian

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern

