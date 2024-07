Sophia Thomalla disst Melina Hoch bei "Are You The One?"-VIP

Endlich geht es wieder los! Bei Are You The One – Reality Stars in Love suchen einige Reality-Sternchen ihr perfektes Match – darunter auch der Kandidat Tim Kühnel, der von Sophia Thomalla (34) schon ordentlich was abbekommt. Als sie ihre Stars einzeln vorstellt, bekommt der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer einen besonderen Kommentar zu seiner Verflossenen: "Dann gibt es noch ein paar Exen von den AYTO Allstars – Melinas Ex Tim." Der reagiert knapp mit einem "Hier, ja", bis Sophia zu einem Diss ausholt: "Herzlichen Glückwunsch zur Trennung sage ich da nur!" Gelächter unter den Realitytstars bricht aus – Tim beschwert sich witzelnd im Einzelinterview: "Das Thema verfolgt mich immer noch, ich dachte, nach 'Prominent getrennt' ist Sense damit."

Doch Tim ist nicht der Einzige, der von der Freundin von Alexander Zverev (27) eine kleine Stichelei abbekommt. Die 34-Jährige macht sich über den neuen Look von Marc-Robin Wenz lustig: "Bisschen Nadja Abd el Farrag (59) ab hier, aber ansonsten alles okay." Damit deutet sie die strahlend weißen Zähne von dem Realitystar an. "Die leuchten auch im Dunkeln – nein, tun sie nicht", witzelt der danach noch im Interview weiter.

Dass es in den nächsten Folgen der RTL+-Show spannend bleibt, hat Tim schon vor wenigen Tagen auf TikTok verraten. "Was ist eigentlich die Voraussetzung Nummer eins, um in eine Datingshow zu gehen? Man sollte Single sein, richtig?", fragte er seine Follower. Der TV-Star stellte die Behauptung auf, dass mehrere Teilnehmer während der Show vergeben waren. Er führte fassungslos fort: "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben."

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

Wie findet ihr Sophias Kommentar zu Melina? Lustig, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam! Na ja, finde ich eher unangebracht... Ergebnis anzeigen



