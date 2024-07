Gerüchte: Gab es etwa Vergebene bei "Are You The One?"-VIP?

Are You The One – Reality Stars in Love geht schon in wenigen Tagen in die nächste Runde. Der erste Trailer verspricht feuchtfröhliche Partys und vor allem viele Flirts – doch angeblich ist nicht alles in der Villa in Thailand so, wie es scheint. Das legt nun zumindest Kandidat Tim Kühnel auf TikTok nahe. "Was ist eigentlich die Voraussetzung Nummer eins, um in eine Datingshow zu gehen? Man sollte Single sein, richtig?", fragt er seine Follower. Der Prominent getrennt-Sieger stellt die Behauptung auf, dass gleich mehrere seiner Co-Stars diese Voraussetzung während der Dreharbeiten nicht erfüllt haben. Er erzählt fassungslos: "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben."

Das Pikante daran: Im Trailer wird direkt klargestellt, dass es in dieser Staffel besonders heiß hergeht. Wer genau hinguckt, sieht beinahe jeden der Kandidaten bereits beim Knutschen. Doch dabei bleibt es nicht – gleich mehrere Realitystars scheinen es nicht beim Küssen zu belassen und lassen die Hüllen gemeinsam fallen. So auch Marc-Robin Wenz, der sich in der Dusche von einer der Damen oral befriedigen lässt. "Glaubt mir, wenn ich euch sage, dieser Trailer ist nichts, absolut gar nichts im Vergleich zu dem, was euch erwartet in den nächsten Wochen", beteuert der Ex von Melina Hoch und fügt kopfschüttelnd hinzu: "Da sind Sachen passiert, das kannst du keinem Menschen erzählen."

In der vierten Staffel sind einige bekannte Gesichter in Thailand unterwegs, um ihr Perfect Match zu finden. Neben Tim und Marc-Robin sind unter anderem Lukas Baltruschat (30), Chris Broy (35), Nikola Glumac (28) und Antonino De Niro mit von der Partie. Außerdem sorgen Laura Morante (33), Tara Tabitha (31), Emmy Russ (25), Dana Feist und Jennifer Iglesias (25) sowie viele weitere Realitysternchen für Action.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

RTL Marc-Robin Wenz, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

