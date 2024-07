Céline Dion soll tatsächlich bei Olympia-Eröffnung singen

Céline Dion (56) kehrt wohl auf die große Bühne zurück! Am Freitag werden die Olympischen Spiele in Paris eröffnet. Dafür wird es eine spektakuläre Show geben – und offenbar einen hochkarätigen Gast! Wie TMZ berichtet, ist Céline bereits vergangenen Montag in der französischen Hauptstadt angekommen. Dort soll sie angeblich ihren Auftritt bei der Eröffnungsfeier vorbereiten. Quellen haben dem Magazin verraten, dass die Sängerin dafür auch richtig gut bezahlt wird: Angeblich soll sie 1,8 Millionen Euro einheimsen – und das für nur einen einzigen Song. Ob Célines Auftritt offiziell ist, ist bisher aber nicht bekannt. Das erfahren die Fans dann wohl erst am Freitag.

Die Spekulation, dass Céline die Olympischen Spiele eröffnet, ist aber nicht neu. Bereits im Juni kursierte das Gerücht, der Popstar sei einer der Favoriten der französischen Regierung. Berichten von Daily Mail zufolge soll der Präsident Emmanuel Macron (46) der 56-Jährigen schlappe 2,7 Millionen Euro für einen Auftritt geboten haben. Das wurde von offizieller Seite allerdings dementiert. Das Gerücht um einen möglichen Auftritt wurde allerdings weder abgelehnt noch bestätigt. Klar ist, dass Céline zurück auf die Bühne möchte. Schon in ihrer Doku "I Am: Céline Dion" offenbarte sie: "Es ist hart, eine Show abzusagen. [...] Ich vermisse es so sehr. Die Leute, ich vermisse sie."

Céline ist aber nicht die einzige Sängerin, die bei der Eröffnungsfeier auftreten könnte. Auch ihre Kollegin Lady Gaga (38) wurde vor einigen Tagen in Paris gesehen. Die "Shallow"-Interpretin wurde von Paparazzi beim Verlassen ihres Hotels fotografiert. Auf der Straße grüßte sie die Fans und winkte ihnen fröhlich zu. Für ihre Unterstützer ein klares Zeichen, dass sie für eine Show in der Stadt der Liebe ist. "Unglaublich! Ich kann es kaum erwarten, sie performen zu sehen! Das wird fantastisch, wartet nur", freute sich ein User auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über einen Auftritt von Céline bei der Eröffnung freuen? Ja, das wäre der absolute Hammer! Eher nicht, es gäbe andere Künstler, die ich lieber sehen würde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de