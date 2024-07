Clea-Lacy Juhn ist Zwillingsmama: Diese Promis gratulieren

Clea-Lacy Juhn (33) durfte ihre beiden Zwillingsjungs auf der Welt begrüßen. Das feiern auch ihre Kollegen aus dem Reality-TV. So schreibt ihre Freundin Sarah Harrison (33) unter dem Instagram-Post: "Habe so mitgefiebert. Herzlich willkommen. Genießt die Zeit zusammen." Dem schließt sich auch das ehemalige Bachelor-Girl Liz Kaeber (31) an. "Oh Gott, ich habe direkt Gänsehaut, weil man die ganze Zeit so sehr mitgefiebert und gehofft hat, dass alles gut wird. Willkommen auf dieser großen Welt, ihr zwei Kämpfer." Darüber hinaus freuen sich Anna Maria Damm (28), Jana Ina Zarrella (47), Anna Adamyan (28) und Denise Merten (34) mit Clea-Lacy und ihren beiden Sprösslingen.

Die Geburt verkündete Clea-Lacy erst vor wenigen Stunden. Im Netz postete sie ein Bild von sich und ihrem Noch-Ehemann Hasim aus dem Krankenhaus. Zu sehen ist die Influencerin im Klinikbett und mit ihren Zwillingsjungs auf der Brust, während Hasim sie auf die Stirn küsst. "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen", schwärmt die 33-Jährige glücklich. Wie die beiden neuen Erdenbewohner heißen, verriet sie bisher noch nicht.

Die vergangenen Wochen waren wohl alles andere als leicht für Clea-Lacy. Sie verbrachte ihre Zeit im Krankenhaus. Nachdem das sogenannte fetofetale Transfusionssyndrom bei ihr festgestellt wurde, musste sie operiert werden. Der Eingriff verlief gut, doch die Klinik durfte sie nicht verlassen. Mitte Juni stattete sie vorbeugend der Frühchenstation einen Besuch ab, blieb aber guter Dinge. "Ich durfte heute ein paar Minuten laufen und habe die Neonatologie mit der Familien- und Frühchenlotsin besucht", erzählte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrer Community. Dennoch hinterließ dieser Bereich des Krankenhauses Spuren bei Clea-Lacy. Sie wolle positiv bleiben, habe beim Anblick der Station aber etwas Angst bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass so viele Promis Clea-Lacy gratulieren? Ja, das war doch klar. Nee, das hätte ich nicht erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de