Ist Sebastian Klaus etwa an diese Influencerin vergeben?

Sebastian Klaus (36) fand bei Die Bachelors leider nicht die große Liebe – dafür funkte es jedoch fernab der Kameras bei dem Rosenkavalier. Um wen es sich bei seiner neuen Freundin handelt, enthüllte der Beau bisher noch nicht. Jetzt sprechen aber einige Indizien dafür, dass es sich um die 26-jährige Influencerin Jenny handeln könnte. In seiner Instagram-Story teilt der Kumpel von Dennis Gries einen Clip, in dem zwei Frauenhände sein Gesicht mit Sonnencreme einschmieren. Besonders auffällig: Jenny teilt ebenfalls ein Bild ihrer manikürten Fingernägel, die denen in Sebastians Video ähneln – und auch der Ring an ihrem Finger scheint der gleiche zu sein.

Ob es sich bei der Beauty tatsächlich um die Herzensdame der TV-Bekanntheit handelt, deckt der 36-Jährige noch nicht auf. Gegenüber Promiflash verriet er aber zumindest eines: Zwischen ihm und seiner Liebsten läuft es ziemlich gut und die Beziehung sei ihm sehr ernst. "Wir denken schon darüber nach, tatsächlich zusammenzuziehen!", plauderte der ehemalige Schnittblumenverteiler aus.

Seine Partnerin lernte Sebastian bereits vor seiner Teilnahme an der Datingshow kennen. Gegenüber Promiflash enthüllte er, dass er seine Beziehung trotzdem erst einmal aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle. "Ich kann sagen, dass wir uns tatsächlich schon vor der Bachelor-Reise kennengelernt haben, aber alles andere bleibt erst mal privat!", stellte der Geschäftsmann klar. Ob sich das bald ändern wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / jenny.kppr Influencerin jenny.kppr im Juli 2024

RTL / Benno Kraehahn Sebastian Klaus, einer der beiden Bachelors 2024

