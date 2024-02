Fan-Liebling: "Die Bachelors"-Eva Thümling ist dankbar!

Eva Thümling ist derzeit bei Die Bachelors auf der Suche nach ihrem Traumprinzen. Bisher läuft es auch ausgesprochen gut für die Architekturstudentin: In der sechsten Folge der beliebten Kuppel-Show kam es endlich zum Kuss zwischen der Kölnerin und Sebastian Gries. Doch nicht nur der Junggeselle scheint von ihrer sympathischen Art hin und weg zu sein: Bei den Zuschauern mauserte sich die Beauty ebenfalls zur absoluten Favoritin – im Promiflash-Interview verrät Eva nun, was der enorme Zuspruch in ihr auslöst!

"Ich habe weder damit gerechnet, zu diesem Zeitpunkt noch dabei zu sein, geschweige denn so viel Liebe und Zuspruch zu erfahren", zeigt sich die 27-Jährige überwältigt. Eva macht klar, wie viel ihr der Rückhalt der Zuschauer bedeutet: "Es fällt mir absolut nicht leicht, in Worte zu fassen, wie dankbar ich für das ganze positive Feedback bin." Der Rückenwind der Zuschauer bestärkt sie in ihrem Auftreten: "Es zeigt mir, dass es sich lohnt, mutig und ehrlich zu sein und einfach immer und zu jederzeit sein authentischstes Ich zu bleiben!"

Auch auf dem offiziellen Instagram-Profil der Show wird klar, dass die Bachelor-Fans einen Narren an der Rosenanwärterin gefressen haben. "Eva ist so zuckersüß... Meine Favoritin seit der Vorstellungsshow", kommentiert eine begeisterte Userin. "Eva ist wirklich ein Engel auf Erden", lautetet ein weiterer Kommentar.

RTL Sebastian Klaus und Eva Thümling, TV-Kandidaten

Die Bachelors, RTL Sebastian und Eva bei "Die Bachelors"

RTL Eva Thümling, "Die Bachelors"-Kandidatin

