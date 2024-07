Geleakte Aufnahmen: Firerose bedankt sich für Unterstützung

Vor wenigen Tagen wurde eine Tonaufnahme öffentlich, auf der zu hören ist, wie Billy Ray Cyrus (62) seine Noch-Ehefrau Firerose übel beschimpft. Nun bricht die Sängerin ihr Schweigen. "Diese Woche war in vielerlei Hinsicht monumental und ich bin so dankbar für die große Unterstützung", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Zudem markiert Firerose zwei Accounts mit den vielsagenden Namen "@healing.after.a.narcissist" und "@covert_narcissist_info" und fügt hinzu: "Es gibt so viele großartige Experten, Bücher und Ressourcen zur Heilung. Ich verspreche, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt."

Auch Billy Ray meldete sich bereits zu Wort und versuchte, die Schimpftirade zu rechtfertigen. In einer Story, die er auf der Plattform veröffentlichte, erklärte der Vater von Miley Cyrus (31), dass er zu dem Zeitpunkt seines Wutausbruchs "am Ende seiner Kräfte" gewesen sei: "Mit jedem Tag, der verging, wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Und das war, bevor ich wusste, dass sie eine Betrügerin war." Schließlich habe er realisieren müssen, dass seine Partnerin ihn nur für seinen Namen und seine Karriere ausgenutzt habe.

Neben seiner Noch-Ehefrau, die er in den Aufnahmen unter anderem als "egoistische, verdammte Schlampe" bezeichnete, teilte er auch hart gegen seine berühmte Tochter aus. So schimpfte er unter anderem: "Jeder weiß, dass dieser Teufel eine Schlampe ist." An seiner Ex-Frau Tish Cyrus (57) ließ der "Achy Breaky Heart"-Interpret ebenfalls kein gutes Haar: In weiteren Textnachrichten und Tonaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, nannte er sie eine "Lügnerin und Betrügerin" und bezeichnete sie zudem als "Abschaum".

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Statement? Ich finde, es wirkt sehr ehrlich! Na ja, ich habe schon das Gefühl, dass sie damit gegen Billy Ray stichelt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de