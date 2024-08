Firerose erstmals nach der Scheidung von Billy Ray gesichtet

Firerose (36) ist nach der offiziellen Scheidung von Billy Ray Cyrus (62) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wie Paparazziaufnahmen zeigen, die Daily Mail vorliegen, schlendert die australische Singer-Songwriterin am Dienstag äußerst entspannt durch die Straßen von Nashville, Tennessee. Die Bilder lassen dennoch vermuten, dass die 36-Jährige immer noch ziemlich bedrückt ist. Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jacke, zerrissenen Jeans und cremefarbenen Cowboy-Stiefeln, stattete die Musikerin einem Sportbekleidungsgeschäft einen Besuch ab.

Billy Ray und die Sängerin hatten sich erst vor weniger als einem Jahr das Jawort gegeben, bevor der Countrysänger im Mai dieses Jahres die Scheidung einreichte. Als Grund gab der Vater von Miley Cyrus (31) "unüberbrückbare Differenzen" an. Die Trennung verlief jedoch zunehmend feindselig, wobei beide Seiten einander verbale und emotionale Misshandlung vorwarfen. Ein Insider berichtete gegenüber dem Onlineportal, dass Firerose keinerlei finanzielle Unterstützung aus der Scheidung erhielt und sich damit auch zufriedengab, um einfach mit der Angelegenheit abzuschließen.

Die Beziehung der beiden stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Neben dem Vorwurf, sie habe ihn nur wegen seines bekannten Nachnamens geheiratet, kaufte der Sänger ihr auch ihre gesundheitlichen Probleme nicht ab. Firerose sollte sich nämlich kurz vor der Scheidung einer beidseitigen Mastektomie unterziehen, nachdem bei ihr das Gen für ein erhöhtes Krebsrisiko diagnostiziert worden war. Während des Scheidungsverfahrens zweifelte Billy Ray allerdings an der Echtheit dieser Diagnose und forderte Einsicht in ihre medizinischen Unterlagen. Firerose hatte daraufhin ihre Operation verschoben. Ein Vertrauter von Firerose erklärte gegenüber Daily Mail: "Hätte der Fall vor Gericht gestanden, hätte sie genügend Beweise vorgelegt, um zu beweisen, dass Billy Ray ein Narrativ erfunden hat, um sein öffentliches Image zu wahren."

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Firerose, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Bildern von Firerose? Sie sieht wirklich etwas mitgenommen aus. Na ja, ich finde die Aufnahmen voll normal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de