Billy Ray Cyrus' Ex Firerose unterzieht sich Brustoperation

Im Mai dieses Jahres reichte Billy Ray Cyrus (63) die Scheidung von seiner damaligen Partnerin Firerose ein. Drei Monate später, Anfang August, sind sie bereits geschiedene Leute. Jetzt sorgt die Musikerin erneut für Schlagzeilen – allerdings aus einem ganz anderen Grund: Sie hat sich wegen Brustkrebs einer vorbeugenden Operation unterzogen. Über ihren Instagram-Account meldet sie sich nun nach dem Eingriff bei ihren Fans und schreibt: "Mit Gott an unserer Seite sind wir stärker, als wir uns vorstellen können. Vielen Dank für all die Gebete. Ich schätze den Überschwang von Liebe & Unterstützung zutiefst."

Auf dem Bild dazu liegt die Australierin in einem blauen Operationskittel in einem Krankenbett. Sie hat einen Katheter im Arm, ihr Gesicht ist ernst. Die OP sollte eigentlich bereits im Mai stattfinden, wie Daily Mail berichtet. Doch nur 24 Stunden bevor sie sich unters Messer wagen wollte, beantragte Billy Ray die Eheauflösung. Daraufhin verschob Firerose den Eingriff, was sie ihrem Ex während des Rosenkrieges auch gerichtlich zum Vorwurf machte. Von ihren Fans bekommt die Sängerin haufenweise Unterstützung. "Gute Besserung! Ich wünsche dir eine schnelle Genesung und werde für dich beten", schreiben viele in die Kommentare.

Dokumente, die dem Magazin vorlagen, zeigten außerdem, dass Firerose nach der Scheidung keine finanzielle Unterstützung erhalten werde. Das sei allerdings ganz im Sinne der Musikerin, wie eine anonyme Quelle dem Blatt erzählte. "Um mit ihm fertig zu werden und der Situation zu entkommen, hat sie sich dafür entschieden, nichts zu verlangen", erklärte der Informant. Allerdings durfte die Liedermacherin die Urheberrechte der gemeinsamen Songs behalten.

