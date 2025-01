Auch Billy Ray Cyrus' Ex Firerose ist um ihn besorgt

Billy Ray Cyrus (63) sorgt aktuell für Schlagzeilen – und das nicht nur wegen seiner öffentlichen Auftritte. Die australische Sängerin Firerose, die im Oktober 2023 den "Achy Breaky Heart"-Interpreten geheiratet hatte, bevor er nur sieben Monate später die Scheidung einreichte, meldete sich jetzt mit nachdenklichen Worten zu Wort. Anlass war ein emotionaler Auftritt ihres Ex-Mannes beim Liberty Ball nach der Amtseinführung von Donald Trump (78) am 20. Januar, der für Diskussionen sorgte. Firerose erklärte gegenüber Page Six: "Was jetzt in der Öffentlichkeit sichtbar ist, spiegelt vieles von dem wider, was ich in unserer Beziehung erlebt habe."

Die besagte Performance, bei der Billy Ray zwei Songs zum Besten gab, verlief alles andere als reibungslos. Technische Schwierigkeiten sorgten für Probleme, und der Sänger wandte sich mit einer heiseren Stimme an das Publikum: "Wollt ihr, dass ich weitersinge, oder soll ich einfach von der Bühne verschwinden?" Der Auftritt sorgte online für Diskussionen. Auch sein Sohn Trace Cyrus (35) zeigte sich nach diesem Vorfall zutiefst besorgt und betonte, wie schwierig es sei, seinen Vater so zu sehen. Firerose griff dieses Thema ebenfalls auf und fügte hinzu, dass sie hoffe, die aktuellen Geschehnisse könnten ihn zur Einsicht bringen: "Heilung ist nur möglich, wenn man die Wahrheit erkennt und akzeptiert, dass es ein Problem gibt." Mit ihren Aussagen deutet sie an, dass vertraute Muster aus der Ehe nach wie vor eine Rolle spielen.

Billy Ray Cyrus, der durch seinen Hit "Achy Breaky Heart" und später als Schauspieler in der Disney-Serie Hannah Montana an der Seite seiner Tochter Miley Cyrus (32) bekannt wurde, hatte in den letzten Jahren immer wieder persönliche Turbulenzen. Neben seiner gescheiterten Ehe mit Firerose, die er nur kurz nach der Scheidung von seiner langjährigen Frau Tish Cyrus (57) einging, machten auch Spannungen innerhalb der Familie Schlagzeilen. Firerose und Billy Ray hatten vor ihrer Ehe musikalisch zusammengearbeitet, und sie hatte ihn in Interviews als große Inspiration bezeichnet. Der aktuelle Zwischenfall zeigt jedoch, wie belastend einige seiner persönlichen Kämpfe für die Menschen in seinem Umfeld sein können.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose

Instagram / tracecyrus Miley, Tish und Trace Cyrus, 2021

