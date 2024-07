Geleakte Aufnahme: Billy Ray Cyrus erklärt Schimpftirade!

Billy Ray Cyrus (62) hat kürzlich mit einem schockierenden Audio-Mitschnitt für Aufsehen gesorgt, in dem der Sänger seine Noch-Ehefrau Firerose in einer hitzigen, obszönen Tirade beschimpft. Die Aufnahme zeigt den Country-Star in einem wütenden Gefühlsausbruch. Mit einem Statement in seiner Instagram-Story bestätigt er jetzt, dass es sich tatsächlich um seine Stimme handelt. Er erklärt, dass er am "Ende seiner Kräfte" gewesen sei. "Mit jedem Tag, der verging, wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Und das war, bevor ich wusste, dass sie eine Betrügerin war", schreibt er vielsagend im Netz.

Doch damit nicht genug – in seiner Story geht der Vater von Sängerin Miley Cyrus (31) noch mehr ins Detail und wirft seiner Ex einige Dinge vor. "Ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmte. Das war, bevor ich wusste, dass sie David Hodges Ex-Frau ist. Das war, bevor ich den Nachnamen ihrer Eltern kannte. Ich hatte keine Ahnung, dass sie wegen schweren Wohnungseinbruchs verhaftet worden war", führt der Countrystar weiter aus. Die Australierin habe ihn nur für seinen Namen und seine Karriere ausgenutzt.

Billy Ray hat mit Firerose eine bewegte Beziehungsgeschichte. Die Ehe mit der Sängerin begann nur vier Monate nach der Scheidung von seiner langjährigen Frau Tish Cyrus (57), mit der er drei Kinder hat. Firerose, die ursprünglich Johanna Scholem heißt, lernte den "Achy Breaky Heart"-Interpreten 2010 am Set der Disney-Serie Hannah Montana kennen, als er noch mit Tish verheiratet war. Trotz der vielversprechenden Anfänge endete die Beziehung im Mai 2024 in einer zunehmend bitteren und öffentlichen Fehde.

Bereits vor wenigen Tagen berichtete TMZ von den eskalierenden Streitigkeiten zwischen Firerose und Billy Ray. Die Sängerin beantragte, ihre letzten persönlichen Gegenstände aus dem gemeinsamen Haus abzuholen – jedoch nur unter der Bedingung, dass der Countrystar nicht anwesend sei. Der 62-Jährige weigerte sich jedoch, dieser Bitte nachzukommen. Er befürchtete nämlich, dass Firerose Eigentum entwenden könnte, das ihm oder seinen Kindern gehöre. Die Situation verschärfte sich weiter, als der Musiker behauptete, sämtliche Besitztümer von der Sängerin in einen Lagerraum geräumt zu haben, während die Australierin angab, dass ihr dennoch Gegenstände fehlten.

Auch die Gerichtsunterlagen offenbarten eine Vielzahl an gegenseitigen Anschuldigungen. Billy Ray erklärte, seine Weigerung, Firerose ins Haus zu lassen, liege an ihrer angeblichen Vorgeschichte mit Einbrüchen und Diebstahl. Doch damit nicht genug: Der US-Amerikaner beschuldigte seine Ex zudem des körperlichen, verbalen und emotionalen Missbrauchs. In den Dokumenten war zu lesen: "Während der Kläger zugeben würde, dass er im Mai 2024 sicherlich lautstark, frustriert und wütend auf den Beklagten war, ist es der Kläger, der tatsächlich missbraucht wurde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Tish Cyrus und Billy Ray Cyrus, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Firerose im Juni 2024

Instagram / billyraycyrus Firerose mit Billy Ray Cyrus

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu seiner Erklärung? Ich kann es nachvollziehen! Na ja, entschuldigt aber nicht seinen Wutausbruch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de