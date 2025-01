Billy Ray Cyrus durchlebt nach Scheidung schwere Zeiten

Billy Ray Cyrus (63) durchlebt seit der Trennung von Sängerin Firerose eine schwere Phase. Der Countrystar und die australische Musikerin hatten sich im Oktober 2023 das Jawort gegeben, doch nur wenige Monate später, im Mai 2024, reichte Billy Ray bereits die Scheidung ein. Beide Seiten machten sich kurz darauf öffentlich schwere Vorwürfe, darunter Anschuldigungen von Missbrauch, die von beiden entschieden zurückgewiesen wurden. Die Scheidung konnte im August 2024 schließlich einvernehmlich abgeschlossen werden, doch gehe es dem inzwischen dreifach geschiedenen Sänger seither gar nicht gut, wie jetzt eine ihm nahestehende Person gegenüber People verriet.

Die Trennung habe Billy Ray nach Angaben des Insiders stark mitgenommen. "Die Scheidung war für ihn sehr schwer. Er hat seine Zuversicht verloren", zitiert People die Quelle. Sein aktueller Fokus liege jedoch auf seiner Musik, was ihm helfe, weiterzumachen. Gemeinsam mit seinem Sohn Braison Cyrus (30), der als Produzent tätig ist, arbeitet der Musiker gerade an einem neuen Album. Doch auch innerhalb der Familie gab es zuletzt Spannungen. Sein ältester Sohn Trace (35) veröffentlichte kürzlich einen Post, in dem er Billy Ray aufforderte, Hilfe anzunehmen, um sein Leben endlich wieder in den Griff zu bekommen. Die Entscheidung, dieses private Thema so öffentlich anzugehen, stieß bei dem 63-Jährigen allerdings auf wenig Gegenliebe.

Billy Ray war insgesamt bereits dreimal verheiratet. Seine erste Ehe endete in den frühen 1990ern, noch vor seinem Durchbruch, mit seinem Hit "Achy Breaky Heart". 1992 hatte der Sänger eine kurze Affäre, aus der Sohn Christopher Cody entstand. 1993 heiratete er schließlich Tish Cyrus (57), mit der er drei gemeinsame Kinder bekam: Miley (32), Braison und Noah (25). Zudem adoptierte er ihre beiden Kinder Brandi (37) und Trace aus einer früheren Beziehung. Die Ehe mit Tish hielt fast 30 Jahre, bevor er sich 2022 von ihr scheiden ließ, um nur wenige Monate später mit Firerose vor den Traualtar zu treten.

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus und Firerose im November 2022

Instagram / tracecyrus Trace, Noah und Billy Ray Cyrus

