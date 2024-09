So fühlt sich Billy Ray Cyrus' Ex Firerose nach der Brust-OP

Die Ex-Frau von Country-Sänger Billy Ray Cyrus (63), die als Firerose bekannt ist, hat sich einer vorbeugenden Operation unterzogen: Bei der Musikerin wurde ein Gen entdeckt, das die Risiken für Brustkrebs erhöht. Nachdem sie vor Kurzem in die Notaufnahme gebracht wurde, ist sie nun wieder in ihren eigenen vier Wänden – und gibt ihren Instagram-Followern ein Update zu ihrem Genesungszustand. "Ich werde mehr Details teilen, wenn ich dazu bereit bin, aber die fantastische Nachricht ist, dass Gott mich gerade noch rechtzeitig in die Notaufnahme gebracht hat und dass ich wieder völlig gesund werde", betonte sie.

Johanna Rose Hodges, wie der bürgerliche Name von Firerose lautet, veröffentlichte in ihrem Beitrag eine Reihe an Fotos, die sie zu Hause sowie im Krankenhaus zeigen. Dazu führte sie weiter aus, dass sie unendlich dankbar für die Ärzte und Krankenschwestern sei, die sie so gut gepflegt hätten. "Der Herr erinnerte mich daran, dass ich noch eine große Aufgabe auf Erden habe, nämlich Musik zu machen, um anderen zu helfen und [Gott] zu ehren", erklärte die 35-Jährige und ergänzte: "Was für ein wunderbarer Segen jeder weitere Tag von hier aus ist."

Firerose meldete sich kurz nach ihrem Eingriff schon einmal bei ihren Fans im Netz: Anfang September veröffentlichte sie ein Bild aus der Klinik, auf dem sie in einem blauen Operationskittel in einem Krankenhausbett liegt. Dazu schrieb die einstige Stiefmutter von Miley Cyrus (31): "Mit Gott an unserer Seite sind wir stärker, als wir uns vorstellen können. Vielen Dank für all die Gebete. Ich schätze den Überschwang an Liebe & Unterstützung zutiefst."

Instagram / firerose Firerose im September 2024

Instagram / firerose Firerose im September 2024

