Nach Billy Rays Liebes-Outing: Firerose meldet sich im Netz

Die Musikerin Firerose hat sich nach der überraschenden Bekanntgabe der Beziehung zwischen ihrem Ex-Mann Billy Ray Cyrus (63) und der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) auf Instagram mit vermeintlich deutlichen Botschaften gemeldet. Nachdem Elizabeth ein Bild von sich und Billy, das sie Arm in Arm und in Western-Outfits zeigt, mit ihren Fans geteilt hatte, reagierte Firerose wenig später mit Clips, in denen sie emotional und ausdrucksstark ihre Songs "War Is Won" und "Rise Up" performt. Beide Lieder handeln von Glauben, Selbstbehauptung und dem Überwinden von Widrigkeiten – Botschaften, die viele als indirekte Kommentare zu ihrem Ex interpretieren.

Firerose und Billy Ray hatten sich 2022 nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit scheiden lassen, begleitet von zahlreichen Gerüchten um Meinungsverschiedenheiten und gegenseitige Vorwürfe. Die Musikerin ließ damals verlauten, sie habe "keinerlei finanzielle Ansprüche" an die Trennung gestellt, da ihr die mentale Befreiung wichtiger gewesen sei. In Interviews und den Sozialen Medien sprach sie seitdem immer wieder über ihre Glaubensstärke, die ihr geholfen habe, sich von der Ehe zu lösen. Gleichzeitig äußerte sie mehrfach ihre Besorgnis über Billy Rays Verhalten, das in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch hinterfragt wurde. Ihre Reaktionen auf die neue Beziehung ihres Ex-Mannes zeigen, dass das Kapitel für Firerose emotional noch nicht vollständig abgeschlossen zu sein scheint.

Die Nachricht über Billy Ray und Elizabeth kommt zudem nur wenige Monate nach einem medialen Wirbel um Billys schwierige Beziehung zu seinen Kindern, zu denen unter anderem der Popstar Miley Cyrus (32) gehört. Zwischen Vater und Tochter herrscht offenbar seit Längerem Funkstille – Miley ließ ihn bei wichtigen Gelegenheiten wie ihrer Grammy-Rede außen vor. Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, habe die Sängerin offenbar kein Interesse an einer Versöhnung mit ihrem Vater.

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Getty Images Miley Cyrus, Februar 2025

