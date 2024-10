Firerose bereut Beziehung zu Billy Ray Cyrus

Die australische Sängerin Johanna Rose Hodges, besser bekannt als Firerose, hat kürzlich enthüllt, dass sie sich wünschte, sie wäre ihrem Ex-Mann Billy Ray Cyrus (63) nie begegnet. Die 37-Jährige sagte dem Magazin Stellar in einem Interview: "Ich würde meinem 22-jährigen Ich raten, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen." Nach ihrer turbulenten Ehe und der im August dieses Jahres vollzogenen Scheidung sprach Firerose offen über die schwierigen Zeiten mit Billy und die Auswirkungen der Ehe auf ihr Leben.

Die Beziehung zwischen Firerose und dem heute 63-jährigen Country-Musiker war laut Firerose von Isolation und verbalem Missbrauch geprägt. "Ich wurde sehr introvertiert und zog mich zurück", sagte sie gegenüber Stellar. Sie erzählte, dass Billy sie von ihrem sozialen Umfeld fernhielt und unrealistische Versprechungen machte. "Er sagte seltsame Dinge wie: 'Wir werden diese epische Liebesgeschichte haben, jenseits von allem, was du dir vorstellen kannst. Wir werden Zwillinge haben und sie Melody und Harmony nennen.'" So durfte Firerose zu ihrer Hochzeit niemanden einladen, nur eine Freundin war zu Gast: ihre Friseurin. Nun gestand sie: "Es war im Nachhinein ziemlich verletzend, und es bricht mir das Herz".

Die beiden Musiker trafen sich erstmals 2010, als Firerose auf dem Weg zu einem Vorsprechen das Studiogelände in Hollywood betrat, wo "Hannah Montana" gedreht wurde. Die Teenie-Serie verhalf Billys Tochter Miley (31) zum großen Erfolg. Obwohl Billy zu diesem Zeitpunkt mit Tish (57) verheiratet war, soll er Firerose angeboten haben: "Ich stelle dich einfach allen vor, und wir können den Rest des Tages zusammen verbringen." Gegenüber dem Stellar-Magazin erinnert sich Firerose: „Mein Bauchgefühl war ehrlich gesagt: Was will dieser Typ? Wahrscheinlich hätte ich viel bessere Grenzen setzen sollen.“ Die beiden hielten über die Jahre Kontakt, aber erst während der Pandemie entwickelten sie eine romantische Beziehung, die schließlich zu einer vierjährigen Partnerschaft und siebenmonatigen Ehe führte. Nach der Scheidung verzichtete Firerose auf finanzielle Ansprüche, um möglichst schnell mit allem abschließen zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Billy Ray Cyrus mit seiner Verlobten Firerose

Anzeige Anzeige

Instagram / firerose Firerose mit einem verdächtigen Ring am Finger

Anzeige Anzeige