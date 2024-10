Nach Scheidung: Firerose hatte Angst, nicht zu überleben

Die australische Sängerin Firerose kann nach turbulenten Monaten endlich wieder aufatmen. In einem exklusiven Interview mit Us Weekly berichtete die 36-Jährige kürzlich von ihren gesundheitlichen Problemen und ihrer Scheidung von dem Countrysänger Billy Ray Cyrus (63). "Es gab Momente, in denen ich nicht sicher war, ob ich überleben würde", gestand Firerose gegenüber dem Magazin. Schon zuvor hatte sie auf Instagram über ihr neues Leben geschrieben: "Was für ein wunderbarer Segen ist jeder weitere Tag von hier aus."

Im Juni 2024 hatte Billy die Annullierung der Ehe mit Firerose beantragt, nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit im Oktober vergangenen Jahres. Er berief sich auf unüberbrückbare Differenzen und "unangemessenes eheliches Verhalten" als Gründe für die Trennung. Firerose warf Billy hingegen Isolation, Kontrollversuche und verbalen Missbrauch vor. Während der Scheidungsprozess lief, erhielt Firerose die lebensverändernde Nachricht: Sie trägt das BRCA1-Gen in sich, das mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko verbunden ist. Firerose unterzog sich deshalb einer vorbeugenden doppelten Mastektomie und rekonstruktiven Operationen. Während ihrer Genesung entwickelte sie gefährliche Lungenembolien und musste im September ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Es war eine Erfahrung, die mich wirklich demütig gemacht hat", erklärte sie gegenüber Us Weekly.

Firerose und Billy hatten sich 2010 kennengelernt, als sie auf dem Hollywood-Gelände, wo auch Hannah Montana gedreht wurde, aufeinandertrafen. Trotz aller Turbulenzen scheint Firerose mit der Vergangenheit abgeschlossen zu haben. "Es war ein Segen", erklärte sie Us Weekly zur Scheidung von Billy. "Ich hätte sehr gut noch viele Jahre in dieser Beziehung feststecken können." Gesundheitlich und emotional gestärkt kündigt Firerose nun ein neues Kapitel in ihrem Leben an: "Ich freue mich wirklich, wieder frei zu sein und mich selbst lieben zu können. Ich habe viel verloren, aber was ich zurückgewonnen habe, ist mein Leben." Im Zuge dessen veröffentlichte sie Anfang Oktober ihre neue Single "The One Who Can".

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Firerose auf der Bühne, Country Music Awards 2023

