Wegen biologischem Alter: Kim Kardashian neidisch auf Khloé

Khloé Kardashian (40) wollte es wissen! Die TV-Bekanntheit hat durch einen DNA-Test ihr biologisches Alter herausgefunden, wie in der aktuellen Folge von The Kardashians zu sehen ist. Die Unternehmerin hätte über ihr Ergebnis glücklicher nicht sein können: Laut Testergebnissen beträgt das biologische Alter der Ex von Tristan Thompson (33) gerade einmal 28 Jahre – ganz zum Unmut ihrer älteren Schwester Kim Kardashian (43). Sie soll laut ihren Testergebnissen nämlich sechs Jahre älter sein und das, obwohl sie immer akribisch auf einen gesunden Lebensstil achte. "Kim ist übrigens stinksauer. Ich weiß, sie ist stinksauer", kommentiert Khloé die Situation hämisch.

Zuvor machte sich Khloé noch regelrecht Sorgen um das Testergebnis. Denn sich selbst betitelt sie gerne als "Junk-Food-Junkie" und befürchtete dadurch, dass ihr Testergebnis nicht wie gewünscht ausfällt. In der derselben Folge lässt sie auch durchsickern, dass der 40-Jährigen ihr damaliges Image als "dicke" Kardashian-Schwester immer noch zu schaffen mache: "Die Welt muss wissen, dass ich, die Dicke, jetzt besser bin als die Beste … Mein Slogan bei Keeping Up lautete: 'Ich bin die fette lustige Schwester', wenn man sich den Anfang der Show ansieht. Die fette lustige Schwester ist 12 Jahre älter als ihr biologisches Alter."

Khloé ließ in der Vergangenheit nichts unversucht, um an Gewicht zu verlieren. In einer vergangenen Folge derselben TV-Show machte das Reality-Sternchen ein emotionales Geständnis: "Wenn es Ozempic gegeben hätte, als ich mehr gewogen habe, hätte ich es wahrscheinlich ausprobiert. Denn ich habe alles andere ausprobiert." Außerdem gestand sie: "Ich habe wirklich jeden unsinnigen Abnehmtrend ausprobiert, nur nicht das, was wirklich funktioniert. Und das ist eine Änderung des Lebensstils."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim und Khloé Kardashian bei einem Event in New York, 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Kims Neid verstehen? Ja, absolut. Ich wäre auch neidisch... Nee, sie übertreibt total, finde ich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de