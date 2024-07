Bestätigt Lady Gaga hier die Verlobung mit ihrem Michael?

Hat Lady Gaga (38) etwa "Ja" zu einer Verlobung mit ihrem Freund gesagt? In der vergangenen Zeit wurde die Sängerin bereits mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet, geäußert haben sich die "Poker Face"-Interpretin und ihr Partner Michael Polansky zu den Gerüchten allerdings nie. Nun kursiert ein Video auf TikTok, auf dem die Musikerin dem Premierminister von Frankreich ihren Partner als "Verlobten" vorstellt. Ist das der Beweis dafür, dass Lady Gaga und Michael nach einigen Jahren ihrer Beziehung nun verlobt sind?

Lady Gagas Fans sind sich auf jeden Fall sicher: Die Popikone wird bald heiraten! "Ja, Königin! Glückwunsch an die Mutter!", gratuliert beispielsweise ein Nutzer überzeugt, wie The Sun berichtet. "Es ist alles, was sie verdient, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft für sie bereithält", freut sich ein anderer Fan für die 38-Jährige. Ein weiter analysiert die den Clip folgendermaßen: "Ehrlich gesagt könnte ich mich nicht mehr für sie freuen, sie scheint so voller Liebe und Glück zu sein und ihre Karriere und ihr Privatleben scheinen zum ersten Mal seit... vielleicht sogar seit immer im Einklang zu sein?"

Lady Gaga und Michael gehen bereits seit 2020 gemeinsam durchs Leben. Kurz nach den Spekulationen einer möglichen Verlobung zwischen dem Superstar und dem Unternehmer wurde direkt der nächste Stein ins Rollen gebracht: Die House of Gucci-Bekanntheit soll schwanger sein! Auf Schnappschüssen zeichnete sich möglicherweise ein kleiner Babybauch ab. In einem figurbetonten schwarzen Kleid zeigte sich Lady Gaga bei einer Familienfeier und heizte damit ordentlich die Gerüchteküche an. Allerdings äußerte sich die Blondine bisher weder zur Verlobung noch zu einer möglichen Schwangerschaft.

PapCulture / BACKGRID Michael Polansky und Lady Gaga bei einer SNL-Afterparty

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

