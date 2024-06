Verdächtige Paparazzi-Fotos: Ist Lady Gaga etwa schwanger?

In Michael Polansky hat Lady Gaga (38) offenbar die große Liebe gefunden! Vor wenigen Wochen machten Gerüchte über eine mögliche Verlobung des Hollywood-Paars die Runde. Nun spekulieren die Fans jedoch über etwas ganz anderes! Auf aktuellen Schnappschüssen einer Familienfeier, die The Sun vorliegen, fällt ein ganz besonderes Detail ins Auge. Zeichnet sich bei Lady Gaga etwa ein Babybauch ab? Mehrere Bilder zeigen die Musikerin bei dem Probeessen und der Hochzeit ihrer Schwester Natali Germanotta (32). Zu beiden Anlässen trägt die "Shallow"-Interpretin figurbetonte, elegante Kleider - in Schwarz und Beige. In beiden Outfits lässt sich eine deutliche Wölbung ihres Bauches erkennen.

Bisher hat sich die 38-Jährige zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Dafür machte sie in vergangenen Interviews jedoch nie ein Geheimnis um ihren Kinderwunsch. Vor wenigen Monaten schwärmte der "House of Gucci"-Star im Gespräch mit InStyle: "Ich kann sagen, dass ich sehr aufgeregt bin, Kinder zu haben!" Die Musikerin würde sich sehr darauf freuen, eine Mutter zu sein: "Ist es nicht unglaublich, was wir tun können? Wir können einen Menschen in uns tragen und ihn wachsen lassen. Dann kommt er heraus, und es ist unsere Aufgabe, ihn am Leben zu erhalten."

Über mögliche Babynews würden sich die Fans von Lady Gaga sicher freuen! Vor wenigen Wochen machte die gebürtige New Yorkerin ihrer Community schon einmal eine große Freude. Im Interview mit E! News verkündete die "Just Dance"-Interpretin: Nach ganzen vier Jahren wird bald ein neues Album der Sängerin erscheinen! "Ich arbeite an meinem neuen Album und bin jeden Tag im Studio. Und ich habe einfach die beste Zeit dabei. Verrückte Musik. Man merkt, dass wir auf einem guten Weg sind, wir warten nur noch darauf", plauderte Lady Gaga aus.

Getty Images Natali Germanotta und Lady Gaga bei den CFDA Fashion Awards 2011

ActionPress Lady Gaga, Sängerin

