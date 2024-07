"Greatest Showman"-Sequel? Hugh Jackman wäre sofort dabei

"Greatest Showman" begeisterte 2017 die Kinozuschauer. Bereits seit 2019 soll eine Fortsetzung in Planung sein. Doch bisher warten die Fans vergeblich. Aber wäre Hauptdarsteller Hugh Jackman (55) überhaupt für einen weiteren Film zu haben? Im Interview mit E! News schwärmt der Schauspieler jetzt von dem Musical und denkt auch über einen Nachfolger nach. "Ich liebe diesen Film und ich habe alles daran geliebt. Also ja, ich bin offen", betont der Australier begeistert. Allerdings erklärt er auch, dass es womöglich noch etwas dauern wird, bis ein Sequel kommt: "Für den ersten haben wir acht Jahre gebraucht. Vielleicht haben wir vor fünf Jahren angefangen und es wird weitere neun Jahre dauern."

Einer, der sich fast genauso sehr über ein Sequel freuen würde wie die Fans, ist Ryan Reynolds (47). Der Deadpool-Darsteller und Hugh sind enge Freunde und vor allem Ryans Kinder sind große "Greatest Showman"-Fans. "Gebt uns ein Sequel! Meine Kinder wollen das auch!", ermutigt der Kanadier seinen Kumpel in dem Interview. Hugh spielte sogar mal mit den Kids seines Freundes den Film im Wohnzimmer nach. "Meine Kinder lieben 'Greatest Showman' und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", erinnert sich der Filmstar während einer Pressekonferenz für Deadpool & Wolverine in Anwesenheit von Promiflash.

"Greatest Showman" kam im Dezember 2017 in die US-Kinos und feierte nur einen Monat später auch in Deutschland Premiere. Der Erfolg war so groß, dass der Streifen gleich mehrfach bei großen Auszeichnungen bedacht wurde. Unter anderem gab es gleich drei Golden Globe-Nominierungen und für den Song "This is Me" sogar eine Oscar-Nominierung. Erzählt wird die Biografie des umstrittenen Zirkuspioniers P. T. Barnum, gespielt von Hugh, wobei der Film fiktive Elemente einbaute. An Hughs Seite waren Zac Efron (36) und Zendaya (27) zu sehen.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" 2024

ZUMAPRESS.com / MEGA Hugh Jackman in "Greatest Showman"

