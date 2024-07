Model Kendall Jenner möchte gern bald eine Familie gründen

Lange warten will sie wohl nicht mehr! Kendall Jenner (28) verrät in einem Gespräch mit der französischen Vogue, dass sie sich sehnlichst Kinder wünscht. Als einziges Mitglied ihrer Familie ohne Nachwuchs, hofft die 28-Jährige jedoch, dass sich dieser Traum in den nächsten Jahren erfüllen wird. In dem Interview erklärt sie: "Ich würde gerne eine Familie haben, Mutter werden und Kinder haben." Derzeit datet die Beauty den Rapper Bad Bunny (30), mit dem sie zuletzt eine On-off-Beziehung geführt hat.

Im Gespräch mit dem Hochglanzmagazin gibt Kendall auch direkt preis, wer ihr Vorbild in Sachen Karriere und Familienleben ist – Model Christy Turlington (55)! "Ich habe das Gefühl, dass ihr das Leben außerhalb des Modelns und die Familie sehr wichtig waren. Beziehungen bedeuten mir so viel und ich kann es kaum erwarten, eines Tages ein Leben mit jemandem zu führen, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen", erzählt die 28-Jährige weiter. Für sie strahle Christy eine ziemliche Ruhe und Gelassenheit aus. Wann genau Kendall jedoch ihre eigene Familie gründen will, wisse sie noch nicht genau.

Sie selbst ist jedoch in einer ziemlich großen Familie aufgewachsen – und das vor den Augen von Millionen Zuschauern. Mit ihren Geschwistern Kourtney (45), Kim (43), Khloé (40), Robert (37) und Kylie (26) wurde die Beauty nämlich 2007 durch Keeping up with the Kardashians berühmt. Neben der Reality-TV-Welt fasste Kendall vor einigen Jahren aber auch Fuß im Modelbusiness. Seitdem ist sie aus der Branche der Reichen und Schönen nicht mehr wegzudenken und läuft regelmäßig für große Designer auf den Fashion Weeks der Welt.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat läuft es bei der Laufstegschönheit aktuell wie am Schnürchen. Vor zwei Wochen machten nämlich Berichte die Runde, dass zwischen Kendall und Bad Bunny alles wieder im Lot sei. Insider erzählten, das Paar habe die letzten Monate genutzt, um ihre Beziehung zu festigen. "Sie haben die Zeit damit verbracht, zusammen durch Europa zu reisen", so die Quelle gegenüber OK!. Seither soll es den beiden wieder prächtig gehen. Die Chemie stimmte "unbestreitbar". Der Rapper habe sich besonders bemüht, Kendall auf Händen zu tragen. "Kendall weiß alles zu schätzen, was er für sie tut und wie sehr er sie respektiert", erklärte der Insider weiter.

Bereits im Frühjahr gab es erste Gerüchte über ein Liebescomeback der beiden. Nach einigen Wochen des Spekulierens tauchten sie schließlich wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, besuchten Konzerte und gingen zusammen zu Dates. Insider bestätigten schließlich, dass Kendall und Bad Bunny wieder ein Paar seien. "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen. Es gab nie Drama bei ihrer Trennung, und sie haben einander vermisst", berichtete eine weitere Quelle gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner im Juni 2024

Backgrid / MEGA Bad Bunny und Kendall Jenner im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Kendall wird bald eine eigene Familie gründen? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de