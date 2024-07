Gemeinsam durch Europa: Bad Bunny und Kendall sind glücklich

Zwischen Bad Bunny (30) und Kendall Jenner (28) soll alles wieder eingerenkt zu sein. Seit einigen Monaten sollen das Model und der Rapper wieder ein Paar sein. Wie ein Insider nun berichtet, haben die beiden die vergangenen Wochen dafür genutzt, um ihre Beziehung zu festigen. "Sie haben die Zeit damit verbracht, zusammen durch Europa zu reisen", verrät die Quelle gegenüber OK!. Seit der Musiker seine Tour beendet hat, gehe es den beiden wieder sehr gut. Die Chemie stimme "unbestreitbar". Bad Bunny trage seine Liebste derzeit auf Händen: "Kendall weiß alles zu schätzen, was er für sie tut und wie sehr er sie respektiert."

Im Frühjahr dieses Jahres kamen die ersten Gerüchte auf, dass Kendall und Bad Bunny wieder zueinandergefunden haben. Auch wenn die beiden das nicht selbst bestätigten, versteckten sie sich nach einigen Wochen des Spekulierens nicht mehr. Zusammen besuchten sie Konzerte und gingen zu Dates. Ende Mai meldete sich ein Insider zu Wort und behauptete, die 28-Jährige und der Grammy-Preisträger seien tatsächlich wieder ein Paar. "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen. Es gab nie Drama bei ihrer Trennung und sie haben sich gegenseitig vermisst", betonte die Quelle im Gespräch mit People.

Ende letzten Jahres sollen Kendall und Bad Bunny eine Pause eingelegt haben. Auch das bestätigte lediglich ein Insider. Zuvor dateten sie sich etwa ein Jahr. Und die Beziehung soll richtig ernst gewesen sein. Ein Vertrauter plauderte aus dem Nähkästchen und gewährte einen Einblick in die Gefühlswelt des The Kardashians-Stars. "Kendall schätzt es, dass er sie mit Respekt behandelt und sie zum Lachen bringt. Obwohl es ziemlich frisch ist, sieht sie definitiv Potenzial", meinte der Informant zu US Magazine. Der Puerto-Ricaner soll sogar schon den Kardashian-Jenner-Clan kennengelernt haben.

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Realitystar

