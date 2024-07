Prinz William streicht das Gehalt für ein Familienmitglied!

Der jährliche Finanzbericht der britischen Königsfamilie wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht und bringt interessante Fakten an die Öffentlichkeit. Wie The Telegraph berichtet, fällt besonders ein Detail bei den Ein- und Ausgaben auf. Prinz William (42) spart an einer bestimmten Stelle – das Gehalt für die Schwester von Königin Camilla (77) wurde gestrichen. Annabel Elliot hat seit 2005 als Innenarchitektin die königlichen Residenzen gestaltet, bis William den Titel Herzog von Cornwall annahm. Zum ersten Mal seit knapp zwei Jahrzehnten wurde sie damit nicht von den Royals bezahlt.

Die 75-Jährige bekam laut der Zeitung das letzte Mal im September 2022 ihr Gehalt ausgezahlt. In dem Finanzbericht des Herzogtums Cornwall heißt es: "Während des Zeitraums bis zum 8. September 2022 zahlte das Herzogtum an Frau Annabel Elliot [...] im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs und zu marktüblichen Bedingungen 19.625 Pfund für Honorare und Provisionen sowie 12.316 Pfund für den Kauf von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Einzelhandelswaren." Somit hat die Schwester von Camilla rund 23.000 Euro und für ihr Inventar 14.000 Euro von den Royals erhalten. Eine anonyme Quelle erklärt dem Magazin, dass William zukünftige Arbeiten als abgeschlossen sehe und die Angestellten die restlichen Aufgaben übernehmen können.

Doch der Finanzbericht wirft noch mehr Fragen auf. William hat eine bestimmte Information geheim gehalten, wie The Telegraph berichtete. Anders als sein Vater gibt William keinen Einblick in die Steuerzahlungen auf die Einkünfte des Herzogtums. Der Grund dafür ist unklar, jedoch warnte der Royal-Experte Peter Hunt: "Königliche Verschwiegenheit triumphiert über Transparenz. Williams Besessenheit von der Privatsphäre übertrumpft alle Bedenken, wie das aussehen könnte."

Getty Images Annabel Elliot im September 2006

Getty Images Prinz William, Mai 2024

