Nach Offenlegung der Finanzen: Prinz William bekommt Kritik!

Diese Woche wurden die Einkommensverhältnisse von Prinz William (42) und seinem Vater König Charles III. (75) öffentlich gemacht. Dabei wird offensichtlich, dass der Erbe des Herzogtums Cornwall stolze 28 Millionen Euro eingenommen hat – doch eine Sache legt er nicht offen, wie Mirror berichtet. Anders als sein Vater gibt William keinen Einblick in die Steuerzahlungen auf die Einkünfte des Herzogtums. Es wird wohl darauf bestanden, dass William die "angemessene" Höhe der Steuern zahlt, die vermutlich höher ist als die seines Vaters.

Weshalb William die Summe nicht veröffentlichen möchte, ist unklar. Allerdings sei dies "die Art und Weise, wie sie sich entschieden hätten, es im Moment zu tun" und es "spiegele wider, was aktuell erforderlich sei", heißt es laut The Telegraph. Der Royal-Experte Peter Hunt warnt: "Königliche Verschwiegenheit triumphiert über Transparenz. Williams Besessenheit von der Privatsphäre übertrumpft alle Bedenken, wie das aussehen könnte." Das könnte in Zukunft wohl gefährlich werden, wie er weiter erklärt: "Das Fehlen von Antworten auf grundlegende Fragen könnte sich in den kommenden Jahren als untragbar erweisen."

Nicht nur William hat ein hohes Vermögen, denn auch sein Vater Charles hat einiges auf seinem Konto. Laut einer neuen Analyse der Sunday Times liege sein geschätzte Vermögen bei mehr als 723 Millionen Euro. Wie die britische Zeitung berichtet, konnte der gebürtige Londoner sein persönliches Vermögen vor allem durch ein Wertwachstum seiner zahlreichen Immobilien steigern.

Getty Images Prinz William, Juni 2024

Getty Images König Charles und Prinz William im Army Aviation Centre im Mai 2024

