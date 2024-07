Wein-Foto: Cora Schumacher teilt kryptische Zeilen im Netz

Cora Schumachers (47) Ex-Mann Ralf (49) hat vor einigen Wochen seine neue Liebe offiziell gemacht – und zwar zu seinem Étienne! Cora hat sich bisher noch nicht zu der Liebesbeziehung ihres Verflossenen geäußert. Hat sich das mit diesem Foto jetzt etwa geändert? Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit nun ein Foto, das sie als Braut an ihrem Hochzeitstag zeigt. Das Kuriose: Ihr kullert eine dicke Träne die Wange hinunter. Dazu schreibt sie: "Tränen verraten mehr als Worte" und versieht den Beitrag mit #reallove. Viele Fans fragen sich nun natürlich, was die Blondine damit sagen möchte.

In der Kommentarspalte finden sich gemischte Meinungen. Einige meinen, dass sich Cora in eine Opferrolle drängt. "Die Opferrolle steht dir nicht, Cora", tippt beispielsweise eine Person. "Damals bei deiner Hochzeit wusstest du das schon? Kann ich mir nicht vorstellen, das waren doch eher Glückstränen, die viele bei der Hochzeit haben", schreibt ein anderer Nutzer. Ein weiterer Fan hat Verständnis für Coras Tränen und hinterlässt ihr aufbauende Worte: "Diese ganze Geschichte um Ralf hat ihr wohl einen lebenslänglichen Stich ins Herz versetzt. Man muss sich das mal vorstellen – man zweifelt in einem solchen Fall wohl an allem, was einen als Person ausmacht. Aber Kopf hoch, Cori! Weiterkämpfen – auf geht's!"

Bereits vor einigen Tagen heizte Cora die Gerüchteküche schon ordentlich an. Unter einem ihrer Social-Media-Beiträge kommentierte ein Fan: "Mein Gott, mir ist nach Weinen zumute, am liebsten würde ich dich jetzt ganz fest umarmen", woraufhin die einstige Dschungelcamp-Kandidatin mit einem weißen Herz-Emoji reagierte. Ob sie dem Verfasser damit zustimmen wollte oder ihr Herzchen keine tiefgründigere Bedeutung hatte, verriet Cora nicht. Im Oktober 2001 gaben sich die gebürtige Langenfelderin und der einstige Rennfahrer das Jawort. Ihre Wege trennten sich dann schlussendlich 2009. Aus ihrer Beziehung stammt ein Kind – ihr Sohn David Schumacher (22).

Getty Images Cora Schumacher bei "Let's Dance" 2015

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, Mai 2022

