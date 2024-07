Daniela Katzenberger zeigt sich oben ohne auf Mallorca!

Daniela Katzenberger (37) genießt ihre Zeit auf Mallorca. Auf Instagram teilt die Kult-Blondine ein Video von sich, das sie auf einem Handtuch sitzend am Strand zeigt. Dabei trägt Daniela nur ein knappes, buntes Bikinihöschen und einen pinken Hut – auf das Oberteil verzichtet sie. Zu dem sexy Clip schreibt sie: "Bei 35 Grad muss das so… So will es das Malle-Gesetz." Ob die Katze mit diesem Anblick ihren Ehemann Lucas Cordalis (56) beeindrucken möchte?

Das ist nicht das erste Mal, dass Daniela sich in jüngster Vergangenheit leicht bekleidet im Netz zeigt. Vor wenigen Wochen postete sie einen Schnappschuss von sich in ihrer Story, auf dem sie nur mit einem knappen Bikini bekleidet zwei Flaschen Sonnenmilch in die Kamera hält. Dabei fallen die durchtrainierten Bauchmuskeln und der definierte Körper des TV-Stars ins Auge!

Danielas Abnehmreise der vergangenen Monate scheint Früchte getragen zu haben. Ganze zehn Kilo konnte Iris Kleins (57) Tochter abspecken, weswegen sie ihren Kleiderschrank neu sortieren musste. "Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings. Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind", verriet sie im Juni.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

