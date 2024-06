Neuanfang? Daniela Katzenberger wird den alten Ballast los!

Daniela Katzenberger (37) hatte den überschüssigen Kilos den Kampf angesagt – und hatte damit mächtig Erfolg! Insgesamt zehn Kilos konnte die TV-Bekanntheit im vergangenen Jahr abspecken. Das macht sich natürlich nicht nur auf der Waage, sondern auch in ihrer Kleidergröße bemerkbar. Deshalb trennt sich die Katze jetzt von einem Großteil ihrer Kleidung, wie sie auf Instagram verrät. "Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings. Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind", berichtet die Blondine.

Das radikale Ausmisten bedeutet für Daniela jedoch weitaus mehr als lediglich den Kleiderschrank zu leeren. Für die 37-Jährige symbolisiert das einen Neuanfang: "Man schmeißt ja auch so ein Stück Vergangenheit weg. Es ist nicht nur zu groß, sondern man will ja auch damit abschließen, mit so einer Phase, in der man so unglücklich war." Darüber hinaus wolle die Blondine damit bezwecken, ihr Gewicht zu halten – denn würde sie die zu weite Kleidung behalten, so könnte sie sich unbewusst erlauben, wieder zuzunehmen.

Obwohl sie mittlerweile überglücklich ist und sich wieder pudelwohl in ihrem Körper zu fühlen scheint, birgt die immense Gewichtsabnahme einen Nachteil für die Blondine. Die Katze hat nämlich nicht nur an Stellen abgenommen, an denen sie es wollte: Sie musste sich auch von einigen Rundungen verabschieden. "Wohler fühle ich mich zwar jetzt… Aber: Auf einer großen Kiste sitzt man einfach bequemer. Ist so", beichtete das TV-Gesicht damals im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger nach ihrer Diät

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Danielas Entscheidung, radikal auszumisten? Super, das motiviert! Hmm, ich finde, das hätte sie nicht an die große Glocke hängen müssen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de