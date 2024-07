Ehe-Aus: Oliver und Amira Pocher sind offiziell geschieden!

Oliver (46) und Amira Pocher (31) gaben nach vier Jahren als verheiratetes Paar im vergangenen Jahr ihre Trennung bekannt. Nun haben sich der Comedian und die Moderatorin offiziell scheiden lassen. Wie Bild berichtet, erschienen beide Parteien vor dem Familiengericht in Köln, um ihr Ehe-Aus zu bestätigen. Nach weniger als zwei Stunden ist das Verfahren nun beendet. Der Prozess ging ohne Probleme vonstatten, da sich die zwei schon im Vorhinein über viele Dinge geeinigt hatten. Olli soll demnach Unterhalt für ihre zwei gemeinsamen Kinder zahlen, allerdings gehe die gebürtige Österreicherin leer aus.

Das wichtigste Thema der Verhandlung war allerdings das Sorgerecht für die Söhne des Ex-Paares, die gerade mal drei und vier Jahre alt sind. Auch hier konnten sich Amira und der 46-Jährige einigen. Wie die Tageszeitung erklärt, sollen die Jungs wie bisher bei der Podcasterin wohnen, aber ihr Papa wird seine Sprösslinge auch häufig zu Gesicht bekommen. Praktischerweise wohnen die Stars beide in Köln, sodass die Wege auch in Zukunft nicht allzu weit sein sollten.

Dass die Scheidung ganz ohne Probleme durchgeführt werden konnte, mag den ein oder anderen Fan der Pochers überraschen. Zuletzt gab es nämlich öffentlich Streit zwischen den Ex-Turteltauben. Olli forderte seine Verflossene auf, nach der Scheidung seinen Nachnamen abzugeben, was Amira gar nicht gefiel. In ihrem Podcast "Liebes Leben" sprach sie erst kürzlich über das unliebsame Thema und erklärte: "Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist so geplant, dass er das immer wieder in der Öffentlichkeit sagt, dass, wenn es dann passiert, er sagen kann: 'Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht.'"

Action Press Amira Pocher bei der Modenschau von Marc Cain im Juli 2024

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher und Olli mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

