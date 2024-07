Er will Kinder: Steht Glen Powell sein eigener Ruhm im Weg?

Hollywood-Schauspieler Glen Powell (35) genießt derzeit zwar beruflichen Erfolg, doch auf privater Ebene hat er einen unerfüllten Wunsch: Er sehnt sich wohl nach einer festen Beziehung und einer eigenen Familie. Ein Insider verrät gegenüber OK! Magazine: "Trotz seines Erfolges fehlt ihm eine Freundin. Er denkt oft nostalgisch an eine Familie und an ein Heim. Er will nicht länger Single sein." Glens Lebensstil könnte dieses Vorhaben allerdings erschweren, wie die Quelle erklärt: "Das größte Hindernis ist seine Mission, der größte Filmstar der Welt zu werden. Es ist schwer, eine ernste und intime Partnerschaft zu bilden, wenn man so verliebt in sich selbst ist wie Glen." Steht er sich also selbst im Weg?

Glen selbst räumt ein, dass es kompliziert sein könnte, eine Frau in sein Leben zu integrieren. In einem Interview mit Gayle King (69) für "CBS Mornings" betonte er: "Ich weiß nicht, ob ich jemandem auf gesunde Weise [mein Leben] zeigen könnte, selbst wenn ich es versuche. Ich möchte wirklich Kinder." Der aus Texas stammende Schauspieler habe manchmal das Gefühl, dass der Ruhm gegen ihn arbeitet.

Trotz der beruflichen Höhenflüge spüre Glen auch die Nachteile, die die Branche mit sich bringt. Er erklärte im Mai gegenüber Vanity Fair, dass er sich zeitweise wie eine Handelsware gefühlt habe: "Ich möchte nicht der Typ sein, der in 50 Jahren aufwacht und feststellt, dass er niemanden an seiner Seite hatte. Ich sehe meine Eltern an und wünsche mir Kinder, also denke ich nicht, dass ich alleine sein werde, aber ich verstehe auch, wie es dazu kommen kann." Glücklicherweise ist Glen aufgrund seiner charismatischen und bodenständigen Persönlichkeit bei seinem Publikum sehr beliebt, und er betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Arbeit im Filmgeschäft ist: "Für mich ist es ein Lebenstraum, etwas, für das ich eine echte Leidenschaft empfinde, auf die Leinwand zu bringen und das Publikum zu bewegen."

Getty Images Glen Powell, 2024

Getty Images Glen Powell bei den SAG Awards, Februar 2024

