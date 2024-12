Glen Powell verspricht bei Doppelgänger-Wettbewerb Filmrolle

Am vergangenen Wochenende versammelten sich Hunderte von Menschen bei einem Event in Austin zu Ehren von Glen Powell (36). Das Ziel war es, den besten Doppelgänger des Schauspielers zu finden – bei der Auswahl halfen sogar seine Mutter und seine Tante mit. Der "Top Gun: Maverick"-Star konnte zwar nicht persönlich anwesend sein, meldete sich jedoch in einem kurzen Videocall zu Wort, wie Deadline berichtet. In dem Anruf machte Glen ein großes Versprechen: "Ihr wisst vielleicht, dass meine Eltern in jedem meiner Filme einen Cameo-Auftritt haben. Heute gewinnt der Gewinner des Wettbewerbs einen Cameo-Auftritt seiner Eltern oder eines Familienmitglieds seiner Wahl in meinem nächsten Film. Das ist mein voller Ernst."

Dass der Hollywoodstar nicht vor Ort sein konnte, um seine Doppelgänger persönlich zu bewundern, lag daran, dass er aktuell mit dem Dreh seines neuen Films "The Running Man" beschäftigt ist. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, in dem Videocall den ein oder anderen Witz zu reißen und sich selbst ein wenig aufs Korn zu nehmen. "Ich weiß, dass es November ist, aber wenn niemand ohne Grund ohne Hemd rumläuft, dann ist diese ganze Sache eine Farce und offensichtlich gibt sich niemand wirklich Mühe", scherzte Glen.

Diese Art von Doppelgänger-Wettbewerben sind aktuell der letzte Schrei in den USA. Angefangen hatte der skurrile Trend mit einem Event in New York City vor rund einem Monat, bei dem sich zahllose Lookalikes des Schauspielers Timothée Chalamet (28) zusammengefunden hatten. Die Aufregung war damals so groß, dass einige Fans die Doubles für den echten Dune-Star hielten und um Autogramme baten. Seither versammelten sich schon die Doppelgänger von Harry Styles (30), Paul Mescal (28) oder Dev Patel (34).

Getty Images Glen Powell, September 2024 in Los Angeles

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

