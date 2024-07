Gebärmutterkrebs? Kerry Katona hatte unerträgliche Schmerzen

Kerry Katona (43) erholt sich von einem Schock bezüglich ihrer Gesundheit. Die Atomic Kitten-Bekanntheit beklagte über Monate hinweg schmerzhafte Symptome, die ihren Unterleib betrafen, unter anderem den Verlust von großen Blutklumpen und Blutungen nach dem Sex. "Die Schmerzen wurden unerträglich", berichtet sie im Gespräch mit OK! Magazine und führt weiter aus: "Ich erinnere mich, dass ich vor Schmerzen schrie und weinte, also ließ ich mich untersuchen, und man fand eine Zyste an meinem rechten Eierstock. Das hat [die Ärzte] nicht so sehr beunruhigt, weil ich Endometriose habe, aber als sie entdeckten, dass ich Blut im Gebärmutterhals hatte, waren sie besorgt." Eine Krebsdiagnose stand im Raum, doch die Ergebnisse der weiterführenden Untersuchungen ließen auf sich warten.

Um sich von ihren Problemen abzulenken, während sie auf weitere Nachrichten wartete, flog Kerry mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney in den Urlaub. Doch viel Entspannung bot die Auszeit nicht – die TV-Persönlichkeit gibt zu, dass sie sich mental in einem sehr schlechten Zustand befand und Pläne für ihre fünf Kids schmiedete. Auch ihre Beschwerden rissen nicht ab. "Im Urlaub hatte ich so starke Schmerzen, dass ich mich am Pool krümmte und weinte. Es fühlte sich an, als hätte jemand ein Messer in der Hand und würde mich innerlich aufschneiden", erinnert sich die ehemalige Sängerin und fügt hinzu: "Ich hatte schreckliche Angst und sagte zu Ryan: 'Wir müssen sofort heiraten und du musst DJ adoptieren'. Wenn ich sterbe, hat sie keinen gesetzlichen Vormund." Der Vater ihrer Tochter Dylan-Jorge verstarb 2019 an einer Überdosis Kokain. Kurz darauf meldeten sich die Ärzte mit einer Entwarnung zurück: Es gebe keinerlei weitere Anzeichen auf Krebs. Dennoch ist bisher nicht geklärt, was der Auslöser für Kerrys extreme Schmerzen und Symptome sein könnte.

Ihre Sprösslinge in Sicherheit zu wissen, ist Kerry ein großes Anliegen. Besonders ihre älteren Töchter Molly und Lily gaben ihr Anfang der 2000er Jahre die Kraft und den Mut, ihre Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. "Ich habe verdammt viele Drogen genommen, ich hätte sterben können! Ich hatte Anfälle auf dem Boden. Es war fast so, als wollte ich sterben, aber ich hatte nicht den Mut, mich umzubringen", erzählte sie in der "Jay Hutton Show". Auf ihren Handgelenken trägt sie seither die Namen ihrer Töchter tätowiert.

Kerry Katona, 2024

Kerry Katona, Musikerin

