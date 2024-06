Wegen Drogen operiert: Kerry Katona trauert um alte Nase!

Nach ihrer Nasen-OP ist Kerry Katona (43) ganz schön aufgewühlt. Nach Jahren des exzessiven Kokainkonsums musste sich die Atomic Kitten-Sängerin einer komplizierten Prozedur unterziehen, um ihre Nasenscheidewand wiederherzustellen. Im Netz erzählte sie vor der Operation, wie sehr sie sich darauf freut, mit ihrer Vergangenheit endlich abzuschließen. Aber wie sie nun in ihrer Kolumne für New Magazine nach der Operation schreibt, sei sie "in Tränen ausgebrochen", als sie die neue Nase das erste Mal gesehen habe. "Die Nase sah geschwollen und so anders aus", erklärt sie und fügt außerdem hinzu: "Ich bin außerdem ein wenig traurig, weil ich dieselbe Nase wie mein biologischer Vater hatte. Jetzt hab ich das Gefühl, dass ich diese Verbindung verloren habe."

Kerry wuchs bei vier verschiedenen Pflegefamilien auf, da ihre Mutter in Kerrys Jugend ebenfalls ein Drogenproblem hatte. Mithilfe eines Privatdetektivs spürte die Musikerin ihren leiblichen Vater im Jahr 2009 auf – jedoch ein paar Monate zu spät. Er war an Kehlkopfkrebs gestorben, bevor Kerry ihn treffen konnte. Mit dieser verpassten Chance hatte Kerry lange zu kämpfen. Sie warnt weiter in ihrer Kolumne: "Lasst es euch eine Lehre sein, niemals Drogen zu nehmen! Und wenn ihr eine Nasen-OP wollt, macht euch auf die Folgen gefasst."

Mittlerweile ist Kerry seit über 15 Jahren nüchtern. Zu Gast bei Good Morning Britain erzählte sie bereits, dass ihre Mutter sie im Alter von 14 Jahren in Kontakt mit Drogen gebracht hatte. Und obwohl Kerry sehr lange in Selbstmitleid versunken war, habe sie irgendwann realisiert, dass sie ihre Vergangenheit loslassen muss. "Meiner Mutter ging es nicht gut. Aber es ist, wie es ist. Ich kann nicht länger mit Hass und Reue leben. Ich muss Menschen so akzeptieren, wie sie sind", erklärte sie in der Talkshow.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, britische Sängerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Töchtern

