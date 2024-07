Gibt Simone Biles bei Olympia etwa Taylor-Swift-Hinweis?

Simone Biles (27) hat bei ihrer Rückkehr zu den Olympischen Sommerspielen alle Blicke auf sich gezogen! Am Sonntag verblüffte die US-Turnerin das Publikum, indem sie als erste Frau überhaupt den Yurchenko-Doppelpike bei dem Turnier landete. Doch es waren nicht nur ihre spektakulären Moves, die für Aufsehen sorgten. Die Fans von Taylor Swift (34) sind überzeugt, dass Simone Biles auch einen versteckten Hinweis auf ein bevorstehendes Album der Sängerin gegeben hat! Für ihre Choreo wählte Simone nämlich den Song "...Ready For It?" von Taylors Album "Reputation". Schon länger munkeln die Anhänger der Sängerin, dass eine Neuaufnahme des Albums kurz bevorsteht.

Bereits bei den US-amerikanischen Olympiatrials hatte Simone denselben Song verwendet, doch jetzt scheint sich die Spekulation zu verdichten, dass dies mehr als nur ein Zufall ist. Einer der Fans kommentiert etwa auf Instagram: "Oh, das 'Reputation Taylor's Version'-Gerücht wird immer verrückter." Ein anderer schreibt: "Ich fürchte, die Ankündigung von 'Reputation Taylor's Version' durch die Olympischen Spiele wäre der krasseste Move... jemals." In einer Werbung von NBC Sports für Olympia wurde ebenfalls der Song verwendet, was Swifties wahnsinnig machte.

Taylor hat in den vergangenen Jahren immer wieder ihre alten Alben neu aufgenommen und in ihrer Version veröffentlicht – mit zusätzlichen Songs. Grund dafür ist ein Rechtsstreit, den die 34-Jährige mit dem Musikmanager Scooter Braun (43) hatte, der die Rechte an ihrer Musik gekauft hatte. Dadurch, dass sie die Alben neu veröffentlicht, liegt die Macht wieder bei ihr. Lediglich ihre Alben "Reputation" und ihr Debüt-Album stehen als Neuaufnahme noch aus und die Fans warten sehnsüchtig auf die Ankündigung dafür.

Getty Images Simone Biles bei Olympia 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Glaubt ihr, dass Simon Biles Hinweise auf "Reputation Taylor's Version" versteckt hat? Ja, definitiv! Nein, das wäre zu viel des Guten. Ergebnis anzeigen



