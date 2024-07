Kim Kardashians Abendkleid sorgt auf Dino-Sause für Lacher

Hat da etwa jemand den Anlass verwechselt? Am Sonntag feierte Tatum Thompson (2) seinen Geburtstag. Das Älterwerden zelebrierte der Spross von Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompson (33) mit einer coolen Dino-Sause. Dass die stolze Tante Kim Kardashian (43) in einem glamourösen goldfarbenen Glitzerkleid zu dem Kindergeburtstag erschien, amüsierte Khloé besonders. "Juhu, die Golden Globes sind da, Ladies und Gentlemen!", witzelte die Reality-Bekanntheit in ihrer Story auf Instagram, welche Kim gemeinsam mit ihrer Tochter Chicago West (6) zeigt.

Dabei beteuerte die Skims-Gründerin, dass sie sich zuvor über den Dresscode informiert und ihre Schwester gefragt hatte, ob sie etwas "Schickes" oder "Sportklamotten" anziehen sollte. Die übrigen Gäste trugen dagegen eher legere Kleidung. Khloé sowie ihre Mama Kris Jenner (68) zeigten sich jeweils in einem weißen Sommerkleid. Andere Anwesende, darunter auch die Sprösslinge des Kardashian-Jenner-Clans, waren zumeist in Jeans und T-Shirt gekleidet.

Erst kürzlich hatten die beiden berühmten Schwestern im Netz für Aufsehen gesorgt. In einem seltenen Bild sind die beiden ganz ohne einen verschönernden Filter auf Instagram zu sehen. Das hatten Kim und Khloés Follower nicht unkommentiert gelassen. "Sieh dir Kim und Khloé ohne all die Filter an", "Mehr Filler als Filter" und "Ehrlich gesagt habe ich Khloé zuerst nicht erkannt", hatten nur drei von etlichen Usern gespottet.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / carrielbjohnson Kim und Khloé Kardashian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr Kims Look unangebracht? Ja, das ist kein Outfit für einen Kindergeburtstag! Nein, sie soll tragen, was sie möchte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de