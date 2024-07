Sofia Richie feiert Zweimonatiges mit Töchterchen Eloise!

Jetzt ist es schon genau zwei Monate her: Ende Mai dieses Jahres erblickte der Sprössling von Sofia Richie (25) das Licht der Welt. Um diesen lang erwarteten Moment zu feiern, teilt die junge Mutter nun in ihrer Instagram-Story einen süßen Schnappschuss ihrer Tochter Eloise Samantha. Darauf liegt die Kleine in einem putzigen karierten Kleid auf einer Wolldecke. Um sie herum sind zwei Cupcakes und eine Karte platziert, auf der "Zwei Monate" steht. Von Eloise selbst ist allerdings nicht viel zu erkennen, da ihr Gesicht gerade außerhalb des Bilderrahmens ist.

Sofia scheint in ihrer Rolle als Mama aufzublühen. Ihr Ehemann Elliot Grainge und ihre ganze Familie sind total vernarrt in den jüngsten Familienzuwachs. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly ausplauderte, sei alles noch sehr "surreal", doch die frisch gebackenen Eltern widmen sich ihrer neuen Rolle "ganz natürlich". Opa Lionel Richie (75) soll ganz besonders emotional auf die Ankunft von Eloise reagiert haben. "Er ist so stolz und weint jedes Mal, wenn er sie im Arm hält", ergänzte der Informant.

Die jungen Eltern hatten sich im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Schon damals hatten sie mit einer riesigen Party mit vielen prominenten Gästen gefeiert. Auch Eloises Geburt wurde in ähnlicher Manier zelebriert: Unter freiem Himmel ließ die kleine Familie zusammen mit ihren Gästen die Korken knallen. Wie Sofia damals ebenfalls im Netz teilte, wurde an dem Abend ein mehrgängiges Menü serviert, zu dem sich die Gäste außerdem unbegrenzte, frische Crêpes vom Stand und Törtchen vom Büfett gönnen konnten.

Instagram / sofiagrainge Sofia Richies Tochter Eloise

Getty Images Elliot Grainge und Sofia Richie, 2024

