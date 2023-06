Deswegen wollte Lana Condor bei "Ruby taucht ab" dabei sein

Lana Condor (26) plaudert aus dem Nähkästchen! Die Schauspielerin wurde durch die Filmreihe To All the Boys I’ve Loved Before bekannt. Dort hatte sie Lara Jean verkörpert, die sich in Peter alias Noah Centineo (27) verliebt. Drei Teile brachte Netflix raus – allesamt waren sehr erfolgreich. Für den Film "Ruby taucht ab" probierte Lana aber mal etwas Neues aus: Sie stand nämlich nicht vor der Kamera, sondern im Synchronstudio. Doch warum genau wollte sie an dem Streifen mitwirken?

Im Interview mit Promiflash zeigte sich Lana ein wenig in Plauderlaune. "Ich habe sofort 'Ja' gesagt, [...] ich wollte schon immer mit Dreamworks arbeiten. Die Filme sind meine Lieblingsfilme, [...] ich habe mich so gefreut, etwas mit aufzubauen, was wir noch nicht gesehen haben", verriet die 26-Jährige. Augenscheinlich hatte die Schauspielerin großen Spaß an dem Projekt.

Vor der Kamera ist Lana ein echter Vollprofi. Doch die Arbeit als Synchronsprecherin war für sie hingegen noch Neuland. Wie hat ihr die Arbeit gefallen? "Ich denke, dass Synchronisieren sehr viel schwieriger als das Schauspielern ist. [...] Ich war in einem dunklen Raum. Meiner Meinung nach muss man seine Vorstellungskraft da [...] sehr viel mehr nutzen", erklärte die Beauty Promiflash.

Getty Images Lana Condor im Februar 2023

Getty Images Lana Condor auf der "Ruby taucht ab"-Premiere, Juni 2023

Getty Images Lana Condor im April 2023

