Schaut Chiara Fröhlich "Are You The One?"-Staffel von Lukas?

Lukas Baltruschat (30) ist derzeit bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story macht seine Ex Chiara Fröhlich (26) nun deutlich, was sie von der aktuellen Staffel hält und verrät, ob sie die Show mit ihm schaut. "Nein, warum sollte ich? [...] Ich bin mir dafür viel zu schade, das ist gar nicht mehr meine Liga", offenbart die Reality-TV-Bekanntheit und erzählt weiter: "Man bekommt automatisch irgendwas mit. Ich weiß aber auch schon, wie es dort ausgeht. Also, was soll ich großartig sagen, außer mein Beileid an seine Neue!"

Doch die 26-Jährige äußert sich auch zu den anderen Teilnehmern der Show. "Als Frau, die sich so dafür eingesetzt hat, diese Geschichten aufzudecken, finde ich es schade zu sehen, wie manche Mädels sich selbst anlügen und diese Red Flags noch in ihrer verdrehten Wahrnehmung pushen [...]", kommentiert Chiara, ohne Namen zu nennen. Für sie sei das Thema durch und sie möchte sich nicht mehr mit dem Niveau abgeben – sie möchte sich treu bleiben.

Das Ex-Paar hat in der vergangenen Staffel von Prominent getrennt bewiesen, dass es für die beiden wohl kein Liebes-Comeback geben wird. Dort hat sich die Influencerin mit ihrem Verflossenen immer wieder gestritten – Hauptgrund war meistens der vorgefallene Seitensprung seinerseits, den er erst vor laufender Kamera zugegeben hatte. Doch bevor er das offenbarte, hatte er immer wieder behauptet, er habe sich aufgrund Chiaras "Charakterzügen" von ihr getrennt. "Deine kalte Art, ich komme damit nicht zurecht", hatte er der Reality-TV-Bekanntheit vorgeworfen.

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt" Im Jahr 2024

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich im Januar 2024

