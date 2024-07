Amira Pocher will nichts mehr von Sandy Meyer-Wölden wissen

Vor Amira (31) und Oliver Pochers (46) Ehe-Aus waren die Moderatorin und Ollis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) eigentlich gut befreundet. Nach der Trennung sah das jedoch anders aus: Sandy schlug sich auf die Seite ihres Ex und ersetzte Amira kurzerhand in dem gemeinsamen Podcast mit Olli. Damit nicht genug: Immer wieder stichelten Olli und Sandy darin öffentlich gegen Amira. Für die Österreicherin ist das ein absolutes No-Go! In ihrem Podcast "Liebes Leben" gesteht Amira nun, dass sie sich aufgrund der Vorkommnisse von ihrer einstigen Freundin "schwer hintergangen und verlassen" fühle und nichts mehr mit der Blondine zu tun haben möchte! "Für mich ist es einfach klar, dass sich daraus gezeigt hat, wer Freund und wer kein Freund ist", resümiert Amira.

Im Gespräch mit ihrem Bruder und Podcast-Kollegen Hima macht Amira ihrem Ärger über die spitzen Behauptungen vonseiten Sandy und Olli Luft: "Ist ja ’ne reine Schikane gewesen mit der Fotomontage, mit allem Drum und Dran, mit den ganzen Beleidigungen, die man so stehen lässt, mit der Hetze, die man dadurch mir gegenüber gefördert hat und das alles ist in wenigen Tagen passiert." Die Moderatorin findet, dass sich wahre Freunde nicht so verhalten würden, wie es Sandy getan hat: "Und das ist halt einfach das, was ich als verletzend empfand und immer noch empfinde."

Was Amira wohl besonders sauer aufstoßen wird: Sie war diejenige, die die Wogen zwischen Olli und Sandy einst glättete. Noch vor einem Jahr sprach Sandy im Interview mit Bild von Ollis damaliger Frau in den höchsten Tönen: "Amira ist nach all den Jahren tatsächlich eine gute Freundin von mir geworden und noch dazu verbindet uns die Tatsache, dass unsere Kinder denselben Vater haben und Halbgeschwister sind." Das Model betonte: "Sie hat das kaputte Verhältnis zu Olli wieder auf den richtigen Weg gebracht."

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2024

Action Press Amira Pocher bei der Modenschau von Marc Cain im Juli 2024

