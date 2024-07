Bollywoodstar Shah Rukh Khan muss sich Augen-OP unterziehen!

Der weltberühmte indische Schauspieler Shah Rukh Khan (58) befindet sich momentan in ärztlicher Behandlung. Nachdem eine Operation an seinem Auge in Mumbai schiefgegangen war, ist er jetzt dazu gezwungen, für einen weiteren Eingriff in die Vereinigten Staaten zu fliegen. Eine Quelle aus den Kreisen des Stars verrät gegenüber Bollywood Hungama am Montag: "Shah Rukh wird jetzt schnellstmöglich in die USA gebracht, um den Schaden zu beheben. Es wird erwartet, dass der Superstar entweder heute oder morgen ins Ausland fliegen wird."

Der Insider ist allerdings nicht in der Lage, genauere Informationen über die Behandlung oder die gesundheitlichen Risiken zu geben. Das Management des Fanlieblings äußert sich im Moment noch nicht zu dem Vorfall. Bereits vor einigen Monaten schockte der 58-Jährige seine Fans, als er bei einem Cricketspiel in Ahmedabad auf den Zuschauerrängen einen Hitzschlag erlitt. Der Star konnte damals bereits nach kurzer Zeit aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Noch vor wenigen Tagen feierte er auf der pompösen Hochzeit der indischen Milliardärsfamilien Anant Ambani (29) und Radhika Merchant. Neben absoluten Hollywoodstars waren auch zahlreiche Bollywood-Bekanntheiten geladen. Ebenso wie Shah Rukh erschienen auch seine geschätzten Kollegen Salman Khan (58), Amitabh Bachchan (81) und Aishwarya Rai. Auf Videoaufnahmen der Party war deutlich zu erkennen, dass sich der Darsteller zu dem Zeitpunkt bester Gesundheit erfreute und voller Energie tanzte.

Shah Rukh Khan, Bollywoodstar

Shah Rukh Khan mit seiner Ehefrau Gauri Khan, Juli 2024

